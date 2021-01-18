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تعليم

جامعة جنوب الوادي تنظم أكبر قافلة شاملة بحلايب وشلاتين وأبورماد

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:32 ص
رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى
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يوسف رجب

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن تنظيم الجامعة لأكبر قافلة شاملة لمنطقة حلايب وشلاتين وأبورماد، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 من يناير الجاري.


يترأس القافلة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، بمشاركة الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على غويل، القائم بعمل عميد كلية الطب بقنا، و وكلاء كليات الطب والتربية الرياضية، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.


وقال رئيس الجامعة، إن القافلة تأتى فى ضوء دور الجامعة تجاه المجتمع ومواصلتها لمشروع القوافل الطبية التي تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للجامعات بأن تصبح حاضنة للمجتمعات المحيطة لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك كجزء من المساهمة فى بناء الإنسان المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي .


و أضاف غرباوي، أن القافلة تضم 17 تخصص في أقسام" الباطنة، الصدر، الجهاز الهضمي والكبد، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، أطفال، نساء وتوليد، جلدية، مسالك وجراحة مسالك بولية، جراحة أوعية دموية، جراحة تجميل، عظام، تخدير وعناية مركزة، أسنان، ومخ وأعصاب"، بالإضافة إلى فريق من الصيادلة والتمريض، حيث سيتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية لأهالينا في حلايب وشلاتين وأبورماد بالمجان تمامًا.


وأضاف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن القافلة تشهد مشاركة كليات الطب والطب البيطري وطب الفم والأسنان والتربية الرياضية و التمريض وقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، حيث من المقرر عقد ندوات توعية صحية على هامش القافلة الطبية لتوعية المواطنين بكيفية مواجهة الأمراض، وسيتم تقديم المساعدات العينية والمواد الغذائية بمناطق حلايب وشلاتين وأبورماد.


و أشار نصارى، إلى أن القافلة سوف تشمل تنظيم قوافل رياضية وبيئية وندوات داخل مراكز الشباب، إلى جانب تنظيم قوافل بيطرية للكشف وتقديم العلاج وإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية للماشية حفاظًا على الثروة الحيوانية بتلك المناطق.


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