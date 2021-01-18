لتحمي قلبك.. كم فنجان قهوة مسموح تناوله في اليوم

لا يزال هناك الكثير من المناقشات حول مقدار القهوة الآمنة للشرب على مدار اليوم إليك وفقا لموقع برايت سايد، عدد أكواب مشروباتنا المحبوبة المفيدة لجسمنا وكم هي أكثر من اللازم.
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الكمية المناسبة من القهوة تفيد قلبك.
اكتشفت مجموعة من العلماء الألمان أن الكافيين يجعل الخلايا في أوعيتنا الدموية تتفاعل بطريقة معينة. إنه يحسن طريقة عمل هذه الخلايا ويجعلها تعمل مثل الخلايا الأصغر سنًا. يعتقد الباحثون أن الكمية المثلى من القهوة التي نحتاجها للحفاظ على صحة القلب لفترة أطول هي 4 أكواب في اليوم.
يعيش شاربو القهوة لفترة أطول.
على مر السنين ، لاحظ الباحثون أن من يشربون القهوة بانتظام هم أقل عرضة للتأثر بالظروف الصحية المختلفة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية وإصابات وأمراض الجهاز التنفسي، والتهابات، ومرض السكري. وجدت دراسة ضخمة أجريت على 400 ألف شخص في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بشكل يومي كانوا أقل عرضة للوفاة لأي سبب من الأشخاص الذين يقللون من تناول الكافيين.
على الجانب الاخر الأشخاص الذين يشربون الكثير من القهوة بانتظام قد يهيئون أنفسهم لبعض المضاعفات الصحية. أظهرت دراسة أن شرب أكثر من 6 جرعات من الإسبريسو يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 22٪ .
ما الذي يجعل قهوتك غير صحية
إذا كنت تشرب أكثر من 6 أكواب من القهوة يوميًا ، فليس الكافيين وحده هو الذي قد يضر بصحتك. يقوم العديد من محبي القهوة بتحميل مشروباتهم بالسكر والقشدة التي تضيف السعرات الحرارية والدهون ، والتي بدورها قد تؤدي إلى مشاكل صحية محتملة. في حين أنه من الصحيح أن الكمية المناسبة من القهوة السوداء تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ، فإن إضافة المحليات والقشدة والنكهة يمكن أن تزيد من مستويات السكر في الدم.
كيفية قياس كمية الكافيين التي تتناولها
القهوة ليست المصدر الوحيد للكافيين. يمكن العثور عليها أيضًا في الشاي وبعض الأطعمة الأخرى . يمكنك استخدام حاسبات الكافيين عبر الإنترنت لفهم مقدار هذا المنشط الذي تستهلكه يوميًا.