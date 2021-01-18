منذ بداية الجائحة..الصحة: مصر من أكفأ الدول فى التعامل مع فيروس كورونا..فيديو

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الادارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، إن هناك مؤشرات تؤكد أن مصر منذ بداية جائحة كورونا تعد من أكفأ الدول فى التعامل مع الفيروس من خلال انخفاض معدلات الإصابة وتراجع نسب الأشخاص والمرضى المترددين على المستشفيات، وتراجع أعددا المصابين الذين يحتاجون للرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى.





وأضاف الدكتور محمد عبد الفتاح، فى مداخلة عبر زووم ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، ، أن مصر تسير على الطريق الصحيح ومن أكثر الدول احترافية فى التعامل مع فيروس كورونا، والتعامل مع حالات الإصابات، مشيرًا إلى أن طريق العلم لا يكذب.





وأوضح أن بروتوكول العلاج المصرى أثبت كفاءته منذ اليوم الاول وأتى ثماره وحقق نسب شفاء مرتفعة بين المصابين والمرضى، مؤكدًا أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا حصلت على الموافقات الطارئة من هيئة الدواء الاوروبية وحصلت على موافقة هيئة الدواء المصرية وتم اختبار اللقاح.



