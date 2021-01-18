ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منذ بداية الجائحة..الصحة: مصر من أكفأ الدول فى التعامل مع فيروس كورونا..فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:17 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات احمد
قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الادارة المركزية للطب الوقائى بوزارة الصحة، إن هناك مؤشرات تؤكد أن مصر منذ بداية جائحة كورونا تعد من أكفأ الدول فى التعامل مع الفيروس من خلال انخفاض معدلات الإصابة وتراجع نسب الأشخاص والمرضى المترددين على المستشفيات، وتراجع أعددا المصابين الذين يحتاجون للرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعى.

وأضاف الدكتور محمد عبد الفتاح، فى مداخلة عبر زووم ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، ، أن مصر تسير على الطريق الصحيح ومن أكثر الدول احترافية فى التعامل مع فيروس كورونا، والتعامل مع حالات الإصابات، مشيرًا إلى أن طريق العلم لا يكذب.

وأوضح أن بروتوكول العلاج المصرى أثبت كفاءته منذ اليوم الاول وأتى ثماره وحقق نسب شفاء مرتفعة بين المصابين والمرضى، مؤكدًا أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا حصلت على الموافقات الطارئة من هيئة الدواء الاوروبية وحصلت على موافقة هيئة الدواء المصرية وتم اختبار اللقاح.

وتابع أنه بعيدًا عن منصات التواصل الاجتماعى وما يحدث عليها من اشاعات يشير إلى الآثار الجانبية للقاح، إلا أن قادة العالم تلقوا اللقاح كما أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد شاركت فى التجارب السريرية وتلقت اللقاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابات فيروس كورونا في أوروبا تتجاوز 15 مليون حالة

فرنسا تعلن تجاوز الموجة الثانية من جائحة كورونا

قفزة في وفيات كورونا بتركيا

فرنسا تسجل 22882 إصابة جديدة بكورونا و386 وفاة خلال 24 ساعة

كورونا يجتاح البرلمان التركي ويتسبب في ذعر وهلع بين النواب

أعلى زيادة يومية.. تركيا تسجل 5532 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

في ذكرى ميلاده.. صباح البلد يعرض تقريرا عن حياة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

في سابقة برلمانية لتقييم أداء الحكومة.. مدبولي ووزيرا التنمية المحلية والتموين أمام البرلمان

الأرصاد: التقلبات الجوية مستمرة حتى الأربعاء.. ولا وجود للشبورة

Advertisements

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

بايدن يشرب من كأس ترامب .. تحرك جمهوري لعزل الرئيس بعد التنصيب

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

الأرصاد: التقلبات الجوية مستمرة حتى الأربعاء.. ولا وجود للشبورة

متجوزة وسابت البيت من 3 شهور| كشف لغز العثور على جثة بائعة في عشة بطلخا

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

بشرى سارة لجماهير الأهلي في مران اليوم

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى الدوحة بعد توقف 3 سنوات

أخبار الرياضة.. مفاجأة في قائمة المرشحين لرئاسة نادي الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور