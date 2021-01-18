القوى العاملة: تحصيل 279 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية





أعلن وزير القوي العاملة أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على المستحقات النظامية و الأجور المتأخرة لورثة المواطن المصري "ميشيل.م.ح.س" الذي كان يعمل بإحدى الشركات بمدينة الرياض وبلغت 66 ألفا و 843 ريالا سعوديًا ، أي ما يوازي 279 ألفا و 403 جنيهات مصرية تقريبا .





وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد فيه أن في إطار متابعة أحوال العمالة المصرية بالمملكة ومستحقاتهم المالية المتأخرة لدى أصحاب الأعمال والشركات وبصفة خاصة مستحقات العاملين المصريين المتوفين وإرسالها إلى ذويهم بمصر، قام المكتب بالتواصل مع إدارة الشركة التي كان يعمل بها المرحوم "ميشيل.م.ح.س" للاستعلام عن مستحقاته وتبين أن إجمالي مستحقاته النظامية و الأجور المتأخرة 66843 ريالا .





وأشار إلي أنه تم إصدار شيك بالمبلغ المستحق لأمر السفير المصري بالمملكة وتم إيداعها بحساب ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض وجاري تحويله إلى مصر بالتنسيق مع الشئون القنصلية لتسليمه لورثة المتوفى.







