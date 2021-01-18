موعد مباراة مصر والسويد في مونديال اليد والقنوات الناقلة





وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بصالة استاد القاهرة، وتنقل عبر قنوات أون تايم سبورتس.





وفي المجموعة السابعة، يتنافسا منتخبا مصر والسويد على صدارة المجموعة بعدما حصد كل منهما أربع نقاط وضمن التأهل للدور الرئيسي.





ويتفوق المنتخب السويدي بفارق هدفين فقط على منتخبنا الوطني، ما يجعل أحفاد الفراعنة بحاجة للفوز في هذه المباراة لضمان صدارة المجموعة.





ومن المقرر أن تقام فعاليات الجولة الثالثة الأخيرة من بطولة العالم لكرة اليد، على مدار اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، بواقع ثماني مباريات في كل يوم لحسم المقاعد الـ11 المتبقية في الدور الرئيسي.

يلتقي منتخبنا الوطني، بنظيره السويدي، اليوم الإثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة من بطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليًا في مصر وتستمر حتى 31 يناير الجاري على 4 صالات مختلفة.