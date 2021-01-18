ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة مصر والسويد في مونديال اليد والقنوات الناقلة

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:35 ص
ممدوح هاشم نجم منتخب
ممدوح هاشم نجم منتخب مصر لكرة اليد
Advertisements
إسراء أشرف
يلتقي منتخبنا الوطني، بنظيره السويدي، اليوم الإثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة من بطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليًا في مصر وتستمر حتى 31 يناير الجاري على 4 صالات مختلفة.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بصالة استاد القاهرة، وتنقل عبر قنوات أون  تايم سبورتس.

وفي المجموعة السابعة، يتنافسا منتخبا مصر والسويد على صدارة المجموعة بعدما حصد كل منهما أربع نقاط وضمن التأهل للدور الرئيسي.

ويتفوق المنتخب السويدي بفارق هدفين فقط على منتخبنا الوطني، ما يجعل أحفاد الفراعنة بحاجة للفوز في هذه المباراة لضمان صدارة المجموعة.

ومن المقرر أن تقام فعاليات الجولة الثالثة الأخيرة من بطولة العالم لكرة اليد، على مدار اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، بواقع ثماني مباريات في كل يوم لحسم المقاعد الـ11 المتبقية في الدور الرئيسي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الليلة.. مصر تواجه مقدونيا فى ثانى مبارياتها فى مونديال اليد

مصر VS مقدونيا.. تعرف على مباريات اليوم الرابع في مونديال اليد

مونديال اليد.. موعد مباراة مصر ضد مقدونيا والقناة الناقلة

14 هدفا في شوط واحد.. محمد جاد: منتخبنا الوطني لكرة اليد يكتسح فريق مقدونيا

عضو لجنة مونديال اليد يكشف مشكلة المنتخب الوطني خلال المباراة الأولى

فضل الله: كرة اليد المصرية منظومة متكاملة

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تشكل لجنة لدراسة موقف الشرع من زواج التجربة.. يتصدر نشرة صباح البلد

بعد زيارة روتينية لطبيب أسنان.. أم تكتشف إصابة نجلها بنوع نادر من سرطان الدم

في سابقة برلمانية لتقييم أداء الحكومة.. مدبولي ووزيرا التنمية المحلية والتموين أمام البرلمان

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

منذ بداية الجائحة..الصحة: مصر من أكفأ الدول فى التعامل مع فيروس كورونا..فيديو

السيسي يزور المملكة اليوم.. 2000 شركة أردنية عاملة فى مصر توفر 46 الف فرصة عمل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

أبيض x أبيض .. أسما شريف تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور