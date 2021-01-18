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رياضة

موعد مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:28 ص
شعار الدوري الممتاز
شعار الدوري الممتاز
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عمرو الحلوانى


يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة  فى تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم فى مواجهة قوية عندما يحل ضيفا على غزل المحلة بملعب الأخير فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.

ويسعى المقاصة إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم من أجل مواصلة العروض المميزة التى يقدمها الفريق فى الفترة الأخيرة تحت قيادة مدربه إيهاب جلال بعد فوزه فى مباراتين متتاليين على حساب الإسماعيلى وأسوان.

وفى المقابل يدخل المحلة مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح موقفه بجدول ترتيب الدوري بعد أن كان تعادل فى مباراته الأخيرة على ملعبه أمام أسوان بهدف لكل منهما.

وفى نفس التوقيت، يلتقى فريق سيراميكا كليوباترا اليوم مع طلائع الجيش بملعب السويس الجديد 


 ويبحث سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه هيثم شعبان إلى العودة من جديد إلى تحقيق الانتصارات بعد تراجع نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة عما كانت عليه البداية القوية فى الدوري .

وفى المقابل يدخل طلائع الجيش مباراة اليوم بقيادة مدربه عبدالحميد بسيوني بمعنويات جيدة بعد فوزه الأخير على حساب وادى دجلة بهدف دون رد ، وهو الفوز الأول له بمسابقة الدورى الممتاز الجارى.


وفى الخامسة مساء ، يدخل فريق الإسماعيلى فى مواجهة قوية عندما يستضيف المقاولون العرب مساء اليوم بملعب الإسماعيلية فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز .

ويخوض الإسماعيلى مباراة اليوم أمام المقاولون العرب رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح موقفه بجدول ترتيب الدوري والذى يحتل به المركز الـ 14 برصيد 6 نقاط .

وهو الأمر نفسه ينطبق على المقاولون العرب تحت قيادة مدربه عماد النحاس والذى يلعب مباراة اليوم من أجل الفوز فقط لا غير أيضا بسبب نتائج الفريق السيئة فى الدوري واحتلاله المركز الـ 16 برصيد 4 نقاط .

ومن المقرر أن تذاع المباريات الثلاث عبر شاشات قناتى أون تايم سبورت 1 وأون تايم سبورت 2 .

 

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