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أخبار العالم

مسؤولون أوروبيون يدعون روسيا إلى إطلاق سراح المعارض نافالني

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:59 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أجمع مسؤولون أوروبيون على وصف عملية اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني فور وصوله إلى بلاده قادمًا من ألمانيا، بـ"غير المقبولة"، داعين إلى إطلاق سراحه فورًا.

جاء هذا الموقف في تغريدات متفرقة أطلقها كل من رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل والممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل ووزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمس، على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقا لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وانتقد ميشيل تصرف السلطات الروسية، مطالبًا إياها بالإفراج الفوري عن نافالني.

من جانبه ، أكد جوزيب بوريل، ضرورة احترام حقوق المعارض الروسي، قائلا إن "من غير المقبول تسيس الأحكام القضائية"، حسب كلامه.

وفي السياق ذاته، وصفت صوفي ويلمس الرسالة الأوروبية الموجهة لموسكو للمطالبة بإطلاق سراح أليكسي نافالني فورًا بـ"القوية والموحدة".

يذكر أن السلطات الروسية اعتقلت نافالني فور وصوله إلى مطار "شيريميتفو" بموسكو قادما من ألمانيا، حيث تلقى العلاج بعد محاولة تسميمه الصيف الماضي.

كان الاتحاد الأوروبي قد اتهم موسكو بشكل مباشر وحملها مسؤولية محاولة تسميم نافالني.. في الوقت الذي تنفي فيه موسكو هذه الاتهامات.

وأضافت قضية نافالني مزيدًا من التوتر على العلاقات المضطربة بالفعل بين روسيا ومؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي.
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