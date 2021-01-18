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توك شو

مدبولي: الحكومة عملت على تجنيب البلاد آثار كورونا السلبية.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:50 ص
صدى البلد
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آيات احمد
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن العمل مستمر بأقصى جهد وفى أسرع وقت للدخول فى مرحلة تمكين كل فئات الشعب للاستفادة من نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى وذلك من خلال برنامج وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030.

وأكد رئيس مجلس الوزراء،في كلمته أمام مجلس النواب، أن برنامج الاصلاح الاقتصادى يمثل أطر عمل لكل حكومة حالية أو قادمة، حيث أن  البرنامج الوطنى للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى بدأناه ونستكمل تنفيذه لتلبية المطالب الأولوية للمواطنين".

وأشار إلى أن الفترة القادمة هى فترة الانطلاق تحت شعار مصر تنطلق،موضحًا أن الحكومة قدمت 3 تقارير لمجلس النواب فى هذا الصدد وكان اخرها فى نوفمبر 2020 للاطلاع عما تم تنفيذه خلال عامين من عمل الحكومة.

وتابع أن برنامج الحكومة تضمن العديد من المحاور الرئيسية،لافتا إلى أن العام الماضى كان من اصعب الاعوام التى مرت على تاريخ البشرية حيث شهدت ظهور فيروس كورونا وعملنا على تقليل الأثار شديدة السلبية التى تعانى منها الدولة.

وأضاف أن عمر الحكومة عامين ونصف منهم عام كان شديد الاستثنائية وشديد الصعوبة وبسبب أزمة كورونا التى مازالت تلقى علينا بآثارها السلبية.

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