البحث العلمي: 6 مشروعات فائزة ضمن برنامج الشبكات العلمية القومية المتخصصة

تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم أسماء الفائزين بالمشاريع الممولة من الإتفاقية المبرمة بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والشبكة الوطنية للتكنولوجيا الحيوية وجميع الأسماء معلنه علي الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg ، وهم 6 مشروعات مستوفية للشروط من ضمن50 مشروع تقدموا وتم تقييمهم من قِبل المكتب الفنى بالأكاديمية وتم عرضهم على الشبكة القومية للمعلومات لاختيار المشاريع الممولة وفقًا لأهداف الشبكة، وللميزانية المعتمدة عن العام المالي 2020- 2021.





وقد أطلق د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الشبكه القومية لخبراء التكنولوجيا الحيوية ضمن برنامج الشبكات العلمية القومية المتخصصة في يناير 2020، ويبلغ عدد الجهات المشاركة في الشبكة القومية لأبحاث التكنولوجيا الحيوية 14 جهة وهم جامعات القاهرة (كلية زراعة وكلية علوم) وجامعة الإسكندرية، دمنهور، بنى سويف، المنصورة، مصر للعلوم والتكنولوجيا“MUST”، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب "MSA”، المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، المركز القومى للبحوث، جهاز شئون البيئة، جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية بمركز البحوث الزراعية، ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية .

وفي هذا السياق اوضح د. محمود صقر، أن برنامج الشبكات العلمية القومية المتخصصة هو أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والذي يهدف إلى تجميع القدرات المصرية المتخصصة فى مجال ما بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والتي تعمل فى جزر منعزلة متوازية مما يؤدى إلى تكرار الجهود بدلا من تكاملها وتفتيت التمويل وإهدار الموارد، ويهدف البرنامج أيضًا إلى بناء قاعدة بيانات مدققة متكاملة من العلماء والخبراء فى المجالات العلمية المختلفة، خاصة فى العلوم البينية والمتقدمة، كما تهدف أيضًا الي إجراء بحوث ودراسات مشتركة تتفق وخطط وأولويات الدولة كما تستهدف علي المدي البعيد المشاركة فى البحوث والمشروعات الدولية ذات الصلة بمجال الشبكة. والبرنامج هو أحد الآليات التنفيذية لإستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار 2030، التى من أهم أهدافها تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمى وبناء القدرات الوطنية.