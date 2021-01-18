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رياضة

استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.. مسحة طبية للاعبي الأهلي غدا

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:20 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية غدا؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.

ويجري لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية وفقا للبروتوكول الطبي، بعد استبدال اتحاد الكرة الـ«رابيد تيست» بالمسحة الطبية خلال اجتماعه مع الأجهزة الطبية للفرق.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.
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