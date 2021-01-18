بتكلفة 500 مليار جنيه.. رئيس الوزراء: تطوير كافة القرى المصرية خلال 3 سنوات.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك أجندة لتنفيذ العديد من المشروعات المصرية خلال الثلاث سنوات القادمة، وأهمها مشروعات تطوير كافة القرى المصرية خلال 3 سنوات.





وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن البرنامج سيخصص لهم 500 مليار جنيه وهدفه الانتهاء من كل اعمال التطوير فى الريف المصرى بالكامل، وذلك بالتوازى مع مشروع تطوير كل الترع القائمة ونستهدف الانتهاء من 20 الف كيلو تبطين ترع.





وأشار إلى أنه من المستهدف ادخال نظام الرى الحديث لنحو 4 ملايين فدان للأراضى الزراعية وتطوير القرى الكاملة من خلال مشروعات الأسمرات ومصر الخير وتغيير وجه المدن القديمة، كما أنه من المستهدف استصلاح أكثر من مليون فدان والانتهاء من تطوير السكك الحديدية وتوطين صناعة السيارات الحديثة سواء السيارات التى تعمل بالغاز او غيرها ودعم الصناعة الوطنية والتحدى الحقيقي يظل مع استمرار النمو السكانى المرتفع وأن نعمل سويا علي استمرار تحقيق معدلات النمو المرتفع وتقليل البطالة وتحسين نسب الفقد الآن.







