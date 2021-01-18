مشروع الـ 30 مليون بيضة في القليوبية.. تعرف عليه





وقال الهجان إن المحافظة جادة فى تطوير المشروع خلال الفترة المقبلة وزيادة الإنتاجية موجها باستغلال الأراضي الخالية لإنشاء صوب زراعية، وزراعة النخيل فضلا عن إضافة أنشطة أخرى مع رفع كفاءة العنابر وزياده عنابر الإنتاج وعنابر التربية الحالية.







وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 33 مليون بيضة في السنة الواحدة، ويتكون المشروع من مصنعين للأعلاف، والذي يصل طاقة كل منهما إلى 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل عنبرين تربية و 6 عنابر إنتاج، وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، بخلاف أن المشروع يساهم في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.



وخلال الجولة تفقد المحافظ بعض الأماكن الصالحة التابعة لأملاك الدولة ووجه بعمل حصر شامل لها، والنظر في إستغلالها بالتنسيق مع جهات الولاية لعمل محطة إنتاج ألبان وصوب زراعية، وأنشطة أخرى.



وكان محافظ القليوبية قد اجرى جولة يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ تفقد خلالها عدد من المستشفيات بمدن المحافظة.



وجاءت الجولة في إطار حرص على متابعة المنظومة الصحية والتأكد من تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق لأبناء المحافظة وتوافر الأدوية والمستلزمات الصحية ودفع الأعمال بالمستشفيات الجاري تطويرها لتدخل الخدمة وتساهم في زيادة الأسرة وأماكن العناية المركزة في ظل جائحة كورونا.



بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير مستشفى حميات بنها، حيث يشمل تطوير المبنى بالكامل بتركيب شبكة تانك الأكسجين و الصرف الصحي وتركيب أرضيات وإعادة هيكلة المباني بالكامل بتكلفة حوالي 40 مليون جنيه.



من جانبه استمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح من مدير المستشفى حول الإمكانيات وعدد أسرة العناية المركزة، مؤكدا أن المستشفى مازالت تقدم الخدمة الصحية لأهالي القليوبية بنسبة 50% من قوة المستشفى رغم دخولها مرحلة التطوير.



كما تفقد أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي، حيث تفقد مبنى الطوارئ والذي تم الانتهاء من أعمال تطويره بالكامل استعدادا لاستلام خلال أسبوع ثم التشغيل التجريبي للأجهزة.

