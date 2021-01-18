برلماني يطالب الحكومة بتبني قيم الموضوعية أثناء طرح تقييمها أمام النواب

قال النائب وائل ابراهيم غريب عضو مجلس النواب، إن نقطة البدء فى الإصلاح السياسي لأي دولة هى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، مشيرًا إلى أنه بقدر جدية هذا الدور واحترامه من جانب الحكومة والوزارات المعنية ، بقدر التطور الذي ستحققه وتنعم به الدولة.





وطالب" غريب" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" ، الحكومة وجميع الوزارات بتبني قيم الموضوعية والشفافية فى طرح تقييمها وادائها من خلال ما حققته من خطة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مساعدة البرلمان فى هذا الشأن للحصول على استجوابات حقيقة عن أداء الحكومة سيسهم في صناعة القرار الصحيح بشكل سريع.





وعن رأيه الشخصي فى آداء الحكومة، تابع النائب حديثه:" الحكومة لها دور كبير وفعال ، وأحدثت طفرة واضحة يلمسها المواطن المصري بالشارع، معربًا عن تمنيه بتوحيد كافة الجهود للإسهام المتميز فى البنية التشريعية للبلاد ، و التى تستهدف بناء دولة قوية، و اقتحام ما ينتظرنا من قضايا لاتزال تحتاج إلى حلول ، وتحقيق آمال الشعب المصري الذى أولانا ثقته وطموحاته".





وعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلسة عامة اليوم الاثنين، للاستماع لبيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة.





كما تشهد الجلسة العامة، الاستماع لبيان وزير التنمية المحلية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير التموين والتجارة الداخلية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





وسيواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الاستماع للاستماع للوزراء خلال الجلسات العامة، حيث يستمع خلال جلسته الثلاثاء، لبيان وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير الدولة للإعلام عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما يعقد جلسة عامة الأربعاء المقبل، للاستماع لبيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التعاون الدولى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وخلال الجلسة العامة الخميس المقبل، يستمع المجلس لبيان وزير الشباب والرياضة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير قطاع الأعمال العام، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.