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رياضة

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:37 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق رسالة إلى لجنه الحكام باتحاد الكرة المصري عقب مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ": "لم اشاهد مباراة الاهلي مع البنك الاهلي ولكن فوجئت بضجة كبيرة في وسائل التواصل الجتماعي بسبب قرار الحكم ابراهيم نور الدين بإلغاء هدف النادي الأهلي وحتى الآن لم أكلف نفسي بأن أراه".


واضاف: " لكن لي نصيحة للجنة الحكام واتحاد الكرة الا يتم تعيين حكام للزمالك او الاهلي لديهم حسابات او ودائع في البنك الاهلي ".
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