أبو العينين وكيل مجلس النواب يطالب بالتخصص الإنتاجي بكل المحافظات .. وتقييم يومي وشهري للمحافظين

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الاستثمار المفتاح الحقيقي للتنمية في مصر، مشددا على أهمية أن يرتبط الاستثمار بالإنتاج والتصدير، قائلا: "علينا العمل على التخصص في الإنتاج بكل المحافظات لتحقيق التنافسية".





ووجه وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، التحية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على البيان الشافي الذي تقدم به والذي يفخر به كل مواطن مصري كشاهد عيان على كل الإنجازات التي يقوم به الرئيس السيسي صاحب النهضة الحديثة.





وقال: "نحن في عصر المعرفة والثورة الصناعية الرابعة، حتى أصبح سعر المعلومة أغلى من النفط، مشيرا إلى أن الجميع خلف الرئيس في المشروع القومي الكبير".





وأوضح "أبو العينين"، أن الطموحات والآمال كبيرة، مشددا على أهمية العمل وفقا لفكر ورؤى جديدة من خلال تفجير الطاقات القوية في كل محافظة واستنفار المبدعين فيها، قائلا: "مصر مليئة بالخبرات والقدرات".



