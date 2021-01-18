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برلمان

أبو العينين وكيل مجلس النواب يطالب بالتخصص الإنتاجي بكل المحافظات .. وتقييم يومي وشهري للمحافظين

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:52 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب
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أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الاستثمار المفتاح الحقيقي للتنمية في مصر، مشددا على أهمية أن يرتبط الاستثمار بالإنتاج والتصدير، قائلا: "علينا العمل على التخصص في الإنتاج بكل المحافظات لتحقيق التنافسية".

ووجه وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، التحية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على البيان الشافي الذي تقدم به والذي يفخر به كل مواطن مصري كشاهد عيان على كل الإنجازات التي يقوم به الرئيس السيسي صاحب النهضة الحديثة. 

وقال: "نحن في عصر المعرفة والثورة الصناعية الرابعة، حتى أصبح سعر المعلومة أغلى من النفط، مشيرا إلى أن الجميع خلف الرئيس في المشروع القومي الكبير".

وأوضح "أبو العينين"، أن الطموحات والآمال كبيرة، مشددا على أهمية العمل وفقا لفكر ورؤى جديدة من خلال تفجير الطاقات القوية في كل محافظة واستنفار المبدعين فيها، قائلا: "مصر مليئة بالخبرات والقدرات".

ودعا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى ضرورة التقييم الدوري والتنافسية بين المحافظين بشكل يومي وشهري، نظرًا لأهمية المحافظات في عملية التنمية، قائلا: "ولكن علينا تنظيم دورنا، لأن الرؤية المستقبلية تخاطب العالم برؤى وأهداف جديدة".
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