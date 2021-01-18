كلية سياسة واقتصاد .. انتهاء رفع المقررات الدراسية على المنصة الإلكترونية

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، أنه تم الانتهاء من المقررات والبرامج الدراسية بالكلية، وكذلك الأجزاء العملية، الموجودة .
أضاف "السعيد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه تم طرح باقي المقررات للطلاب (أونلاين) منذ بداية زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، و قبل أسبوعين من اتخاذ القرارات المتعلقة بتأجيل الامتحانات ، ليتم إجراؤها بعد إجازة نصف العام.
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وأشار الى أن الطلاب مؤهلون بشكل كاف للتعامل مع هذه المنصات ، وتلقي المحاضرات والبرامج الدراسية من خلالها خاصة مع وجود خبرات سابقة لهم عليها ، والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس عليها .
كما كشف الدكتور محمود السعيد ، عن موقف الكلية من الأنشطة الطلابية.
وأوضح خلال تصريح لـ"صدى البلد" أنه تم وقف الانشطة الطلابية نظرًا للظروف الراهنة التي نمر بها، مضيفًا أنه تم تدريب الطلاب على الامتحانات الـ أون لاين طوال الفصل الدراسي.