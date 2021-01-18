كلية سياسة واقتصاد .. انتهاء رفع المقررات الدراسية على المنصة الإلكترونية

قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، أنه تم الانتهاء من المقررات والبرامج الدراسية بالكلية، وكذلك الأجزاء العملية، الموجودة .





أضاف "السعيد" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه تم طرح باقي المقررات للطلاب (أونلاين) منذ بداية زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، و قبل أسبوعين من اتخاذ القرارات المتعلقة بتأجيل الامتحانات ، ليتم إجراؤها بعد إجازة نصف العام.





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وأشار الى أن الطلاب مؤهلون بشكل كاف للتعامل مع هذه المنصات ، وتلقي المحاضرات والبرامج الدراسية من خلالها خاصة مع وجود خبرات سابقة لهم عليها ، والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس عليها .



