التعليم العالي: حسم موعد وشكل الامتحانات خلال فبراير

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لم يتم تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى الآن لكنه سيتم تحديده باجتماع للمجلس الأعلى للجامعات الذي سيقام قبل انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي في شهر فبراير، ولم يحدد أن كان القرار سيتخذ بالاجتماع الشهري للمجلس أو باجتماع آخر له يقام من أجل تحديد الموعد.





وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنه لا صحة لما يتم تداوله باتخاذ قرارات تخص الامتحانات مثل ضمها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أن الوضع حتى الآن مطمئن لجميع الطلاب خاصة مع استقرار الوضع الصحي في مصر فيما يخص فيروس كورونا والذي بناء عليه سيتم اتخاذ القرار.





وكان أعلن مجلس الوزراء، إنه في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة جميع المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، موافقته على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل جميع الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على جميع أنواع التعليم ومستوياته.





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عن عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وثمن المجلس التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:

