المرأة لا تجرب .. خالد الجندي يعلق على ظاهرة زواج التجربة .. فيديو

علق الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ما يطلق عليه "زواج التجربة" قائلا "اليوم نرى أشكالا من الزواج لا علاقة للإسلام بها، مؤكدا أن الأزهر الشريف استنكر هذه المصطلح الجديد على أذهاننا وعلى ديننا.





وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أنزواج التجربة، هو بمثابة المهزلة، مشددا على أن المرأة لا تجرب في الإسلام، فهذا كلام خطير وتلاعب بشرع الله عزوجل.





وأكد أنه لابد من وقف هذه المهزلة فلا يوجد نكاح إلا ما تعارف عليه القرآن والسنة وبشروطه الشرعية من وجود ولي الأمر والإحتكام للقانون في توثيقه، منوها على أن صاحب الفكرة يزعم أنها عقد تصالح بين زوجين متخاصمين، وأطلق عليها كلمة زواج "التجربة" من اجل الترويج والدعاية لها فى الإعلام.



