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برلمان

منها سر ارتفاع أسعار السلع التموينية.. 5 أسئلة برلمانية لوزير التموين

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:01 م
وزير التموين من البرلمان
وزير التموين من البرلمان
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وجه عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، عدة أسئلة لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، في مقدمتها سر علاقة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالوزارة، موضحًا أنه يشعر أن الوكيل هو المتحكم في الوزارة، كما تساءل عن طريقة صرف المكافات في الوزارة.

وتساءل النائب عاطف ناصر عقب القاء المصيلحي بيانه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عن أسباب أرتفاع السلع التموينية، بالمقارنة بسعرها في السوق ضاربًا المثل بأسعار السكر والزيت والمكرونة،  مشيرًا إلى أن وزارة التموين هي أكبر مشتري وبالتالي يجب أن تحصل أسعار أقل من السوق.

كما تساءل النائب عاطف ناصر عن سبب قيام وزارة التموين بإضافة المواليد رغم وجود قرار من مجلس الوزراء.

وأكد ناصر وجود وقائع إهدار المال مدعومة بالمستندات، مضيفًا أن هناك بعض البطاقات تحصل علي تموين ولا تحصل علي عيش وبعضها العكس.
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