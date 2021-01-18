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سيارات

شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:14 م
رالي داكار السعودية
رالي داكار السعودية 2021
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اشرف عطية
تفوق ستيفان بيترانسيل الفرنسي الجنسية على ناصر العطيّة قطري الجنسية ، في نفس الوقت الذي فاز فيه كارلوس ساينز الأب بالمرحلة الـ 12 و الاخيرة من سباق رالي داكار rally dakar بالسعودية و في هذا السياق نعرض عليكم افضل صور تم التقاطها في هذة النسخة لعام 2021 .

أكمل بيترانسيل مسافة سباق رالي داكار rally dakar بالسعودية البالغة 4628 كلم بزمنٍ إجمالي بلغ 44 ساعة و29 دقيقة و52 ثانية، ليأتي هذا الاستحقاق بعد مرور 30 عامًا على لقبه الأوّل في الرالي مع ياماها .

لم يفز بيترانسيل سوى بمرحلة وحيدة من سباق رالي داكار rally dakar بالسعودية هذا العام وكان أداءه ثابت ومتوازن على مدار جميع المراحل مما كان كفيل بمنحه الأفضليّة هذا العام .

أحرز ناصر العطيّة الفوز في خمسة مراحل من  سباق رالي داكار rally dakar بالسعودية و تسببت امشاكل الملاحية و ثقوب الاطارات في تعطيله والتأثير على آماله في تحقيق لقب نسخة هذا العام .

وعبر سائق تويوتا عن إحباطه من أفضليّة ميني للعام الثاني على التوالي، وصرح قائلًا أنّ القوانين ترجّح كفّة سيارات “الباغي” وحقق الفرنسيّ لقبه الثامن في سباق رالي داكار rally dakar بالسعودية ضمن فئة السيارات والـ 14 في المجمل باحتساب ألقابه السابقة في الدرّاجات الناريّة و أحرز ساينز الفوز بالمرحلة الأخيرة بين يُنبع وجدّة بتوقيت وقدره ساعتان و17 دقيقة و33 ثانية.

شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021
شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021
شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021
شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021
شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021
شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021
شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021
شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021
شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021
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