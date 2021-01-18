ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أكل سُحت.. خالد الجندي يحذر من يتحايلون للحصول على المعاش بالزواج عرفيا

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:35 م
خالد الجندي يحذر
خالد الجندي يحذر من يتحايلون للحصول على المعاش بالزواج عرفى
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المجتمع لا يحترم أي زواج عرفي، مدللًا على ذلك بأن أي شقة من شقق الدعارة عندما يتم الهجوم عليها تكون مليئة بوثائق الزواج العرفي.

اقرأ أيضًا..

وأوضح «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، أنه ليس المجتمع فقط وإنما أيضًا شرطة الآداب لا تعترف بالزواج العرفي، والقانون لا يعترف به ولا تقام به دعوى نفقة، وإنما يقام بها دعوى نسب؛ لكون الشرع يتشوف لإقامة المصلحة للصغير.

وحذر من أن إباحة الزواج العرفي يعني ضياع شباب الجامعة وأبناءنا في سن المراهقة في زمن تحللت فيه الروابط الأسرية، مشيرًا إلى أن من يقبل على الزواج العرفي يبحث عن منط للهروب من العلاقة وقت الجد، كما أن التحايل والإقبال على الزواج العرفي من أجل الحصول على معاش أكل سُحت.
 
وكان في بداية حلقة اليوم الإثنين، قد نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أنه أصبح اليوم هناك أشكال من الزواج ليس لها علاقة بالإسلام ، معلقًا على ما يطلق عليه مسمى «زواج التجربة».

وأضاف قائلًا: «ولما الشخص اللى عامل الموضوع ده قال مش زواج ده عقد تصالح بين زوجين متخاصمين، وكلمة زواج تجربة دى من اجل الترويج والدعاية فى الإعلام، شوف عامل زواج إعلان ويقول تجربة».

وأكد أن هذا كلام خطير وتلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى ، ولابد من وقف هذه المهزلة، مستنكرًا : «هل المرأة تجرب؟!»، فما يطلق عليه "زواج التجربة" أصبح اليوم أشكال من الزواج لا علاقة للإسلام بها.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زواج التجربة.. مقترح جديد لمواجهة أزمة الطلاق في مصر يثير جدلا على الهواء

المرأة لا تجرب .. خالد الجندي يعلق على ظاهرة زواج التجربة .. فيديو

خالد الجندي: "زواج التجربة" تلاعب بشرع الله.. ولابد من وقف هذه المهزلة

ترشيحاتنا

تريزيجيه سابعا.. محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب عربي للمرة الرابعة من موقع جول

النار تحت الرماد| غضب عارم في لجنة الحكام تجاه سيد عبدالحفيظ.. ودراسة ملاحقته في الجبلاية

بعد إساءته للفنانين.. النائب رياض عبد الستار يقدم اعتذارا مكتوبا بخط يده

مواعيد صرف رواتب شهر يناير للعاملين بالدولة

بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي

زيادة الأجور العام الجاري.. مدبولي يزف بشرى جديدة للمواطنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة غريبة جدا .. FBI: مكافأة لمن يرشد عن سيارة "همفي" مسروقة من قاعدة عسكرية

دراسة تكشف عن الفئات الأقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

شاهد .. أفضل صور تم التقاطها في رالي داكار السعودية 2021