أكل سُحت.. خالد الجندي يحذر من يتحايلون للحصول على المعاش بالزواج عرفيا

وأوضح « الجندى » في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، أنه ليس المجتمع فقط وإنما أيضًا شرطة الآداب لا تعترف بالزواج العرفي، والقانون لا يعترف به ولا تقام به دعوى نفقة، وإنما يقام بها دعوى نسب؛ لكون الشرع يتشوف لإقامة المصلحة للصغير.





وحذر من أن إباحة الزواج العرفي يعني ضياع شباب الجامعة وأبناءنا في سن المراهقة في زمن تحللت فيه الروابط الأسرية، مشيرًا إلى أن من يقبل على الزواج العرفي يبحث عن منط للهروب من العلاقة وقت الجد، كما أن التحايل والإقبال على الزواج العرفي من أجل الحصول على معاش أكل سُحت.

وكان في بداية حلقة اليوم الإثنين، قد نبه