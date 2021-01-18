أكل سُحت.. خالد الجندي يحذر من يتحايلون للحصول على المعاش بالزواج عرفيا

وأوضح «الجندى» في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، أنه ليس المجتمع فقط وإنما أيضًا شرطة الآداب لا تعترف بالزواج العرفي، والقانون لا يعترف به ولا تقام به دعوى نفقة، وإنما يقام بها دعوى نسب؛ لكون الشرع يتشوف لإقامة المصلحة للصغير.
وحذر من أن إباحة الزواج العرفي يعني ضياع شباب الجامعة وأبناءنا في سن المراهقة في زمن تحللت فيه الروابط الأسرية، مشيرًا إلى أن من يقبل على الزواج العرفي يبحث عن منط للهروب من العلاقة وقت الجد، كما أن التحايل والإقبال على الزواج العرفي من أجل الحصول على معاش أكل سُحت.
وكان في بداية حلقة اليوم الإثنين، قد نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أنه أصبح اليوم هناك أشكال من الزواج ليس لها علاقة بالإسلام ، معلقًا على ما يطلق عليه مسمى «زواج التجربة».
وأضاف قائلًا: «ولما الشخص اللى عامل الموضوع ده قال مش زواج ده عقد تصالح بين زوجين متخاصمين، وكلمة زواج تجربة دى من اجل الترويج والدعاية فى الإعلام، شوف عامل زواج إعلان ويقول تجربة».
وأكد أن هذا كلام خطير وتلاعب بشرع الله سبحانه وتعالى ، ولابد من وقف هذه المهزلة، مستنكرًا : «هل المرأة تجرب؟!»، فما يطلق عليه "زواج التجربة" أصبح اليوم أشكال من الزواج لا علاقة للإسلام بها.