تفاصيل لقاء رئيس البرلمان العربي والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي اليوم، الإثنين، بمقر البرلمان العربي بالقاهرة، السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية بجامعة الدول العربية.





في بداية اللقاء، أعرب رئيس البرلمان العربي، عن تقديره الكبير للجهود المُقدرة التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقطاعاتها المختلفة وخاصة قطاع الرقابة المالية والإدارية، تحت قيادة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.



