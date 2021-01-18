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أخبار البلد

تفاصيل لقاء رئيس البرلمان العربي والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:47 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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مـيــــس رضـــا
استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي اليوم، الإثنين، بمقر البرلمان العربي بالقاهرة، السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية بجامعة الدول العربية.

في بداية اللقاء، أعرب رئيس البرلمان العربي، عن تقديره الكبير للجهود المُقدرة التي تقوم بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقطاعاتها المختلفة وخاصة قطاع الرقابة المالية والإدارية، تحت قيادة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ومن جانبه، عبَّر السفير أحمد خطابي عن تهانيه الحارة للعسومي لانتخابه رئيسًا للبرلمان العربي، معربًا عن تقديره العالي للجهود المُقدَّرة التي يقوم بها للارتقاء بالبرلمان العربي وتفعيل دوره على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، خدمةً لمصالح الشعوب العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.
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