مديرية تعليم مطروح تعلن وصول الكتب المدرسية المخصصة للفصل الدراسى الثانى

أكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الإثنين، أن الكتب الدراسية الخاصة بجميع المراحل التعليمية للفصل الدراسي الثاني وصلت مخازن المديرية، وجار توزيعها علي كافة الإدارات التعليمية.









وأضاف أن العمل يجري علي قدم وساق داخل ديوان المديرية خلال إجازة منتصف العام الدراسي والتي بدأت أول أمس، مشيرًا إلى أن تعليم مطروح ينظم حزمة برامج تدريبية للتنمية المهنية بحضور معلمي وموجهي المواد الدراسية في إطار تحقيق أهداف تلك البرامج لصقل المهارات التدريسية وتبادل الخبرات خلال فعاليات التدريبات.





واشار إلى أن ذلك يتم وفق إجراءات احترازية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد تحت إشراف التعليم العام وموجهي عموم المواد الدراسية .





واوضح وكيل الوزارة أنه أصدر توجيهات محددة لمديري الإدارات التعليمية بمواصلة تفعيل المنصات التعليمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتس أب لمراجعة محتوي الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية المختلفة والتواصل المباشر والهادف مع الطلاب.





وشدد سلامة علي تواجد المعلمين بمدارس المحافظة في إطار تطبيق نظام التناوب للرد علي استفسارات وتساؤلات أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم .





وأكد مدير المديرية أنه سيتم تقديم التهنئة لقيادات ورجال أمن مطروح خلال هذا الأسبوع بمناسبة عيد الشرطة التاسع والستين إيمانًا بالدور الوطني لابطال الشرطة والذين قدموا عبر السنين شهداء أبرار ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وحماية لترابه المقدس وتوطيدا لجسور الثقة مع كافة مؤسسات الدولة في إطار المسئولية الوطنية .





من ناحية أخرى تابع الدكتور محمود قاسم وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح انطلاق فعاليات برنامج التنمية المهنية لمعلمي اللغة الإنجليزية بالقاعة الكبري في ديوان عام المديرية والذي يتم بإشراف وتنظيم التعليم العام وتوجيه عام المادة وطبقًا لتعليمات وكيل الوزارة.





وناقش وكيل المديرية المتدربين حول أهم الأهداف التي تم تحقيقها خلال اليوم الأول مؤكدا لهم ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فعاليات تلك الحزمة التدريبية المكثفة في وقت وجيز بما يعود بالفائدة عليهم لتطوير مهاراتهم المهنية وتحقيق الجودة الوظيفية في مجال العمل.





وطالب قاسم معلمي اللغة الإنجليزية بتفعيل محتوي المادة اللغوية خلال التدريب من خلال إنشاء جروب خاص بهم علي الواتس آب يتم فيها التواصل المباشر وتبادل الخبرات بينهم لبيان كيفية الشرح المبسط لقواعد اللغة الإنجليزية وتوصيل المعلومات للطلاب بسبل تربوية يسيرة.