محافظ الغربية يلتقي وفد الكنيسة الكاثوليكية بطنطا

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بمكتبه وفد الكنيسة الكاثوليكية برئاسة الأب برنابا فانوس ممثل الكنيسة ووكيل الإبراشية بمنطقة الدلتا، وذلك لمناقشة سُبُل التعاون بين المحافظة والكنيسة في مختلف المجالات وتفعيل المشاركة المجتمعية في توعية المواطنين.





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وأكد الدكتور طارق رحمي على ضرورة تكاتف الجميع من أجل خدمة بلدنا الغالية مصر، مثمنًا الدور الذي تقوم به الكنيسة الكاثوليكية في توعية المواطنين، لافتًا إلى أهمية التوعية في ظل أزمة كورونا الحالية وقيام المحافظة بالكثير من الجهود لتوعية المواطنين بالأزمة والتى كان آخرها من خلال فريق متطوعي الغربية، وضرورة تعاون الكنيسة مع المحافظة من أجل توعية أكبر عدد من المواطنين بتلك الأزمة للحفاظ على الصحة العامة.





كما أشار المحافظ إلى ما تبذله المحافظة من جهود بالتنسيق مع المجتمع المدني في توفير أسطوانات الأكسجين لمرضى كورونا وإمكانية مساعدة الكنيسة في هذا الشأن.



