ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اعتقال 600 شخص بعد تجدد التظاهرات والاشتباكات في تونس.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:45 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
تجددت التظاهرات الليلية والاشتباكات لليوم الثالث على التوالي في عدد من المدن التونسية.

وبحسب "يورونيوز" اعتقل أكثر من 600 شخص بعد الليلة الثالثة على التوالي من الاضطرابات التي تشهدها عدة مدن تونسية فيما نُشرت قوات من الجيش في بعض المناطق، بحسب ما أفاد مسؤولون الإثنين.

ونقلت عن خالد الحيوني المتحدث باسم وزارة الداخلية أن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 632 شخصًا، أبرزهم "مجموعات من الأفراد أعمارهم بين 15 و20 و25 عامًا تقوم بحرق العجلات المطاطية والحاويات بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية". 

وقالت وزارة الدفاع إن الجيش انتشر في عدة مدن.

واندلعت التظاهرات بعد أيّام قليلة على الذكرى العاشرة للثورة التونسية، حيث اندلعت اضطرابات ليليّة جديدة الأحد في حيّ التضامن الشعبي بضاحية تونس العاصمة، كما في كثير من المدن التونسيّة الأخرى، تمّ خلالها إلقاء حجارة قابلتها قنابل غاز مسيل للدموع، على الرغم من الحجر الصحّي المفروض.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، حق الشعب التونسي في العمل والحرية، في معرض تعليقه على التظاهرات العنيفة التي تندلع في البلاد.

وحذر سعيد الشعب التوسي وبخاصة الشباب من جهات تحاول المتاجرة بقضايا الشباب التونسي وفقرهم وبؤسهم، وبث الفوضى وليس إلى تحقيق مطالبهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. انفعال الرئيس التونسي على النواب بعد شجار داخل البرلمان

اندلاع مظاهرات في عدة مدن تونسية احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية

تونس تشتعل.. مظاهرات عنيفة تجتاح البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية.. الأمن يشتبك مع المحتجين في ضواحي العاصمة.. وتعديل وزاري جديد

تونس.. تجدد الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن

من داخل حي شعبي.. رئيس تونس يعلق على التظاهرات العنيفة ويحذر الشباب

ترشيحاتنا

صدمة تامر أمين بعد خسارة منتخب مصر من السويد في مونديال اليد.. فيديو

اسألوا النادي.. محمد صلاح يحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يزف بشرى بشأن بنزين 95.. فيديو

ارتجاج فى المخ.. تطورات الحالة الصحية لـ الهاني سليمان بعد إصابته أمام الإنتاج الحربي

واقعة غريبة جدا .. FBI: مكافأة لمن يرشد عن سيارة "همفي" مسروقة من قاعدة عسكرية

الصحة العالمية تحذر من ارتفاع جنوني في وفيات كورونا

Advertisements

انفراد.. الأهلي يدرس قرارات تصعيدية بسبب إيقاف محمد الشناوي وتعنت لجنة الجبلاية

التعليم: استكمال خطة التنمية المهنية للمعلمين حتى 20 فبراير

خادشة للحياء.. ضبط الشيف صاحبة تورتة نادى الجزيرة

حالته متدهورة بسبب كورونا .. تطورات الوضع الصحي لـ حما أحمد السقا

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد تأجيل انطلاقه.. قرار صادم من الفيفا لـ جماهير الأهلي بشأن مونديال الأندية

خدوها مني هينال الثقة.. أحمد موسى: مدبولي عجبني جدا وهو بيتكلم في مجلس النواب

حازم إمام يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى موسيماني عقب تعادل الأهلي مع البنك

خطاب عاجل من التعليم لـ المديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 .. اعرف تفاصيله الآن

بعد إيقاف محمد الشناوي.. تعرف على المباريات التي يغيب عنها حارس المرمى مع الأهلي

إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات

ممدوح عباس يوجه رسالة إلى لجنة الحكام عن تعادل البنك الأهلي والمارد الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار جيب 2021 الجديدة في مصر .. صور

صدق أو لا تصدق.. دراسة حديثة: شم رائحة الطعام يزيد وزنك

نشرة الصحة والمرأة .. هل زواج التجربة يقلل نسب الطلاق؟ .. هل يمكنك الحصول على لقاح كورونا إذا كنت مصابًا بنزلة برد ؟