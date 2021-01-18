وزارة الشباب: إحالة واقعة التورتة الجنسية للنائب العام "أمر وارد"

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن ما حدث في نادي الجزيرة ترفضه الأديان والمجتمع المصري، ونحن آسفون لما حدث من تجاوز من بعض عضوات النادي.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي «أحمد موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن وزير الشباب والرياضة شكّل لجنة للتحقيق مع العضوات وتوقيع أقصى عقوبة قانونية على المشاركين في الواقعة؛ لافتا إلى أن كل من شارك سيتم التحقيق معه وعقابه بالقانون يوم 20 يناير.





وأوضح، أنه من الوارد أن يتم إحالة الأمر إلى النائب العام عقب الانتهاء من التحقيق الداخلي وإرساله إلى وزير الشباب والرياضة.





ومن جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري تربي على الأخلاق والأدب؛ مستنكرا ما فعله البعض في نادي الجزيرة من أفعال قبيحة في حفل عيد ميلاد.





وأشار موسى، إلى أن الأمر ليس له علاقة أبدا بالحرية الشخصية لدرجة أن دار الإفتاء أصدرت فتوى تحرم وتجرم ما فعلته عضوات نادي الجزيرة.





وتابع موسى: «إيه الأشكال الإباحية دي .. عيب، لا يمكن أن يمر الأمر مرور الكرام حتى لا ينتشر الأمر في المجتمع».





واستطرد موسى: «في ناس في المجتمع عايزة إعادة تأهيل .. ليه حاجات زي دي تحصل في مكان عام».



