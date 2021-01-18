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توك شو

بتتعمل في حفلات الحنة.. أحمد موسى يطالب بالقبض على «حلواني التورتات الجنسية»

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:06 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
طالب الاعلامي أحمد موسى، بعدم السماح لأي صاحب محل أو حلواني بتصنيع حلويات على هيئة أعضاء تناسلية؛ مرددا: «لازم يتحاسب كل اللي بيشارك في الموضوع ده».

وتابع موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»: «جاءتني رسايل بتقول ان دي مش اول مرة .. بيقولوا إن فيه ناس بتعمل كده في حفلات الحنة ولازم يتم القبض على صاحب الشركة أو المحل المنتج لتلك الحلويات الاباحية».

وأوضح موسى، أن الشعب المصري تربي على الاخلاق والادب؛ مستنكرا ما فعله البعض في نادي الجزيرة من افعال اباحية في حفل عيد ميلاد. 

وأضاف «وزير الشباب والرياضة شكل لجنة للتحقيق في واقعة التورتة الجنسية في نادي الجزيرة»؛ مستنكرا ما فعلته بعض العضوات في واحد من اكبر النوادي الاجتماعية في مصر.

وأشار موسى، الى أن الأمر ليس له علاقة أبدا بالحرية الشخصية لدرجة أن دار الإفتاء أصدرت فتوى تحرم وتجرم ما فعلته عضوات نادي الجزيرة.

وتابع: «ايه الاشكال الاباحية دي .. عيب، لا يمكن أن يمر الأمر مرور الكرام حتى لا ينتشر الأمر في المجتمع». 

واستطرد موسى،: «فيه ناس في المجتمع عايزة اعادة تأهيل .. ليه حاجات زي دي تحصل في مكان عام». 

وأثارت صور لمجموعة عضوات فى نادي الجزيرة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهن خلال احتفال يجمعهن، ويتناولن حلويات على شكل أعضاء جنسية للرجال والنساء، في ظاهرة غريبة بعيدة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري.
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