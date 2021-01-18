كل ما تريد معرفته عن فوائد حمض الفوليك

يعد حمض الفوليك من أشكال فيتامين ب القابل للذوبان في الماء ويوجد حمض الفوليك بشكل طبيعي في الطعام ، وحمض الفوليك هو الشكل الاصطناعي لهذا الفيتامين.





ووفقا لموقع " webmd " الأطعمة التي تحتوى على نسبة مرتفعة من حمض الفوليك وتشمل الخضراوات الورقية (مثل السبانخ والقرنبيط، والخس)، البامية ، والهليون، والفواكه (مثل الموز والبطيخ، والليمون) والفاصوليا، والخميرة، والفطر، واللحوم (مثل لحم البقر الكبد و الكلى ) وعصير البرتقال وعصير الطماطم.





يستخدم حمض الفوليك لمنع وعلاج انخفاض مستويات حمض الفوليك في الدم (نقص حمض الفوليك) وارتفاع مستويات الحمض الاميني في الدم(فرط الهوموسيستين في الدم)، تأخذ النساء الحوامل أو اللاتي قد يحملن حمض الفوليك لمنع الإجهاض و "عيوب الأنبوب العصبي"، هذه عيوب خلقية خطيرة مثل السنسنة المشقوقة ، عندما لا ينغلق العمود الفقري والظهر للجنين في الرحم، يستخدم حامض الفوليك أيضا لأمراض أخرى كثيرة من بينها الاكتئاب ، السكتة الدماغية ، وانخفاض في الذاكرة ومهارات التفكير لدى كبار السن هو أكثر من ما هو طبيعي بالنسبة لأعمارهم، وغيرها الكثير.





غالبًا ما يستخدم حمض الفوليك مع فيتامينات ب الأخرى و حمض الفوليك ضروري للنمو السليم لجسم الإنسان، وتشارك في إنتاج المادة الجينية المسماة DNA وفي العديد من وظائف الجسم الأخرى.





حمض الفوليك علاج لعدة امراض

يستخدم حمض الفوليك لعلاج نقص حمض الفوليك، تناول حمض الفوليك يحسن من نقص حمض الفوليك.





أمراض الكلى الخطيرة (مرض الكلى في نهاية المرحلة أو الداء الكلوي بمراحله الأخيرة): حوالي 85٪ من المصابين بأمراض الكلى الخطيرة لديهم مستويات عالية من الهوموسيستين تم ربط المستويات العالية من الهوموسيستين بأمراض القلب والسكتة الدماغية، يؤدي تناول حمض الفوليك إلى خفض مستويات الهوموسيستين لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى الخطيرة، ولا يبدو أن مكملات حمض الفوليك تقلل من مخاطر الأحداث المرتبطة بأمراض القلب.





افرط الهوموسيستين في الدم: تم ربط المستويات العالية من الهوموسيستين بأمراض القلب والسكتة الدماغية، و يؤدي تناول حمض الفوليك إلى خفض مستويات الهوموسيستين بنسبة 20٪ إلى 30٪ لدى الأشخاص ذوي المستويات الطبيعية إلى المرتفعة قليلًا من الهوموسيستين، من المستحسن للأشخاص الذين لديهم مستويات الهوموسيستين التي تزيد عن 11 ميكرومول / لتر أن يكملوا حمض الفوليك وفيتامين ب 12.

السمية التي يسببها عقار الميثوتريكسات، يبدو أن تناول حمض الفوليك يقلل من الغثيان والقيء: وهما من الآثار الجانبية المحتملة للعلاج بالميثوتريكسات.





عيوب خلقية في الدماغ والعمود الفقري (عيوب خلقية في الأنبوب العصبي): يقلل حمض الفوليك أثناء الحمل من مخاطر العيوب الخلقية في الأنبوب العصبي من المستحسن أن تحصل المرأة الحامل على 600-800 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا من نظامها الغذائي أو المكملات الغذائية بدءًا من شهر واحد قبل الحمل وأثناء الحمل، يُنصح النساء الحوامل اللواتي لديهن تاريخ من العيوب الخلقية في الأنبوب العصبي بالحصول على 4000 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا.





مرض في العين يؤدي إلى فقدان البصر لدى كبار السن (الضمور البقعي المرتبط بالعمر أو AMD): تظهر الأبحاث أن تناول حمض الفوليك مع فيتامينات أخرى بما في ذلك فيتامين ب 6 وفيتامين ب 12 يقلل من خطر الإصابة بفقدان البصر المرتبط بالعمر.





تدني مهارات الذاكرة والتفكير لدى كبار السن أكثر مما هو طبيعي بالنسبة لأعمارهم قد يؤدي تناول حمض الفوليك مع أو بدون مكملات أخرى إلى تحسين الذاكرة ومهارات التفكير لدى كبار السن المصابين بهذه الحالة، يبدو أن حمض الفوليك يعمل بشكل أفضل في الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من حمض الفوليك أو مستويات عالية من الحمض الاميني في الدم.





كآبة: تظهر الأبحاث المحدودة أن تناول حمض الفوليك مع مضادات الاكتئاب يبدو أنه يحسن الأعراض لدى الأشخاص المصابين بالاكتئاب.





ضغط دم مرتفع: تظهر الأبحاث أن تناول حمض الفوليك يوميًا لمدة 6 أسابيع على الأقل يقلل من ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم ولكن لا يبدو أن تناول حمض الفوليك مع أدوية ضغط الدم يخفض ضغط الدم أكثر من تناول أدوية ضغط الدم فقط

تضخم اللثة الناجم عن عقار الفينيتوين: تطبيق حمض الفوليك على اللثة يمنع مشاكل اللثة التي يسببها الفينيتوين، ومع ذلك لا يبدو أن تناول حمض الفوليك عن طريق الفم يحسن أعراض هذه الحالة.





أمراض اللثة عند النساء الحوامل: أن تطبيق حمض الفوليك على اللثة يحسن أمراض اللثة أثناء الحمل.

سكتة دماغية: يمكن أن يقلل تناول حمض الفوليك من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 10٪ إلى 25٪ لدى الأشخاص الذين يعيشون في البلدان التي لا تعزز منتجات الحبوب بحمض الفوليك، ولكن لا يبدو أن حمض الفوليك يمنع السكتات الدماغية لدى معظم الأشخاص الذين يعيشون في البلدان التي تعزز منتجات الحبوب بحمض الفوليك.



