دنيتي أنت.. طرح أحدث أغاني أميمة طالب على ديزر

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أعمال الفنانة أميمة طالب، الفنية وهي أغنية باللهجة الخليجية تحمل اسم «دنيتي انت» وذلك حصريا عبر تطبيق ديزر للموسيقى.

كما طرحت المطربة التونسية أميمة طالب نجمة برنامج "ستار أكاديمى"، أجدد أغانيها بعنوان "برافو" من كلمات و الحان توفيق المغربي"الجوكر "، توزيع ومكس و ماستر عصام الشرايطى، وذلك عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.





ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية خلال الأيام القليلة القادمة عبر القنوات الفضائية العربية، وجميع منصات الأغانى الرقمية الشهيرة.





وتقول كلمات الأغنية:

مبروك عليك حبك الجديد أن شاء الله تلقا معاه الراحة

مبروك عليك فيلمك الجديد وقتاش غادي يكون في الساحه

برافو درتيها بيا لقيتيني نيه

عطيتيني دروس في الخيانه

برافو منك تعلمت و عليك تندمت

غادي تعرف شكون انا





كانت أميمة طالب شاركت فى إحياء عدد من الحفلات الغنائية فى الرياض قبل اندلاع أزمة كورونا منها "ليلة سهم"، ضمن حفلات موسم الرياض، قدمت أميمة طالب خلال حفلاتها مجموعة من أغانيها منها "إذا تسمح لى، صاحى إنت، وهبت قلبى، خاطرك"، التى كتب كلماتها "قوس" ولحنها "سهم".





وطرحت أميمة مؤخرًا أغنية "يعوضنى عن سنينى" من كلمات الشاعر قوس، وألحان وليد فهد.





كما انتهت أميمة من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، وتتعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين فى الخليج والعالم العربي، منهم: سهم، ياسر بوعلي، الأمير بندر بن فهد، تركي، طارق محمد، وملامح، ومن أبرز أغانى ألبوم "تغيب شمس"، "مين بحبك"، "ليتك كذبت"، "يشتكى"، "كل اللى عندى".