دنيتي أنت.. طرح أحدث أغاني أميمة طالب على ديزر

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أعمال الفنانة أميمة طالب، الفنية وهي أغنية باللهجة الخليجية تحمل اسم «دنيتي انت» وذلك حصريا عبر تطبيق ديزر للموسيقى.
كما طرحت المطربة التونسية أميمة طالب نجمة برنامج "ستار أكاديمى"، أجدد أغانيها بعنوان "برافو" من كلمات و الحان توفيق المغربي"الجوكر "، توزيع ومكس و ماستر عصام الشرايطى، وذلك عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب.
ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية خلال الأيام القليلة القادمة عبر القنوات الفضائية العربية، وجميع منصات الأغانى الرقمية الشهيرة.
وتقول كلمات الأغنية:
مبروك عليك حبك الجديد أن شاء الله تلقا معاه الراحة
مبروك عليك فيلمك الجديد وقتاش غادي يكون في الساحه
برافو درتيها بيا لقيتيني نيه
عطيتيني دروس في الخيانه
برافو منك تعلمت و عليك تندمت
غادي تعرف شكون انا
كانت أميمة طالب شاركت فى إحياء عدد من الحفلات الغنائية فى الرياض قبل اندلاع أزمة كورونا منها "ليلة سهم"، ضمن حفلات موسم الرياض، قدمت أميمة طالب خلال حفلاتها مجموعة من أغانيها منها "إذا تسمح لى، صاحى إنت، وهبت قلبى، خاطرك"، التى كتب كلماتها "قوس" ولحنها "سهم".
وطرحت أميمة مؤخرًا أغنية "يعوضنى عن سنينى" من كلمات الشاعر قوس، وألحان وليد فهد.
كما انتهت أميمة من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، وتتعاون من خلاله مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين فى الخليج والعالم العربي، منهم: سهم، ياسر بوعلي، الأمير بندر بن فهد، تركي، طارق محمد، وملامح، ومن أبرز أغانى ألبوم "تغيب شمس"، "مين بحبك"، "ليتك كذبت"، "يشتكى"، "كل اللى عندى".