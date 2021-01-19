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سيارات

مازيراتي تروفيو تتألق في اختبارات الأداء.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:00 ص
مازيراتي تروفيو تتألق
مازيراتي تروفيو تتألق في إختبارات الأداء
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صبري طلبه
نشرت قناة CARWOW المتخصصة في مجال السيارات، مقطع فيديو على منصة موقع YOUTUBE  الشهير، واستعرضت في خلال دقائق، قدرات السيارة الفاخرة، والتي تعد واحدة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام.

تعتمد مازيراتي تروفيو على منظومة الدفع الرباعي الذكي Q4، بينما زودت بمحرك V8 من فيراري مزدوج الشاحن التوربيني سعة 3.8 لتر، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 582 حصان، وعزم دوران يبلغ 730 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء ثماني السرعات من طراز ZF.

و من خلال هذه القدرات تتستطيع مازيراتي تروفيو أن تتسارع من نقطة الانطلاق 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة أو بسرعة 62 ميلًا في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.8 ثانية فقط.

حصلت  مازيراتي تروفيو على شبكات أمامية مكونة من 8 مقاطع، تمنحها أفضلية العامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى منظومة فتحات هوائية على جانبي و منتصف الصادم الأمامي، كما تمتعت بمصابيح أمامية نحيفة، و مصابيح ضباب دائرية، و ضمت أيضا عجلات رياضية مدعومة بجنوط ذات تصميم هندسي مميز، و سبويلر خلفي أنيق، و منظومة عادم رباعية.

كما تمتعت المقصورة الداخلية بمقود حركة مزود بأحدث أنظمة التحكم والرفاهية، و مثبت سرعة، و تكييف هوائي أوتوماتيكي، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، بالاضافة إلى تطعيمات داخلية لامعة، و مساحة تخزين أسفا مسند اليد، و شاشة عدادات ثنائية تتوسطها لوحة عرض ديجيتال خاصة بالعديد من المهام.
مازيراتي تروفيو تتألق في اختبارات الأداء.. فيديو
مازيراتي تروفيو تتألق في اختبارات الأداء.. فيديو
مازيراتي تروفيو تتألق في اختبارات الأداء.. فيديو
مازيراتي تروفيو تتألق في اختبارات الأداء.. فيديو
مازيراتي تروفيو تتألق في اختبارات الأداء.. فيديو
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