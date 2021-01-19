اعتبروها بنتكم أو أختكم.. شقيق فتاة متغيبة يناشد المواطنين بالبحث عنها ويرصد مكافأة مالية

أستغاث المواطن منعم سيد ، فى رسالة لخدمة "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، من تغيب شقيقته " ايمان " بالمطرية ، ويقول فى رسالته : تغيبت شيقتى " ايمان سيد " البالغة من العمر 23 عاما ، منذ 5 ايام ، من منطقة المطرية ، ولم تعد حتى الأن ، لافتا: " من يعثر عليها له مكافأة مالية .





وأضاف: "ساعدونا بالله عليكم واعتبروها بنتكم أو أختكم .. بحثنا عنها فى كل مكان ولم نصل إليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكوا.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدتها المريضة التى كادت ان ينفطر قلبها على غيب ابنتها.. وطالب كل من يتعرف على صورتها يتواصل معهم وله جزيل الشكر".





للتواصل من خلال رقم

01008047523

01005463451





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.