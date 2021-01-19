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أخبار العالم

4 انفجارات و9 قتلى.. تفاصيل هجمات منطقة جرف الصخر العراقية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:50 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أفادت وسائل إعلام عراقية أن هجمات شنها طيران استهدفت مقار للحشد الشعبي العراقي المدعوم من إيران في منطقة جرف الصخر. 

وبحسب مصادر، فإن هذه الهجمات نفذتها مقاتلات اف 16 الأمريكية، ما أسفر عن سماع دوي انفجارات متعددة. 

وقالت وسائل الإعلام إن الهجمات أسفرت عن مقتل 9 أشخاص، و4 انفجارات. 

فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الإجراءات لتوفير الأمن للبعثات الدبلوماسية شملت نشر قواتٍ وتكثيفَ التواجد الأمني.

وأضاف الصحاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية "واع" أن الحكومة العراقية تواصل التحقيق بخصوص استهداف البعثات الدبلوماسية.

ولفت إلى أن هناك تنسيقا على مستوى دبلوماسي واجتماعاتٍ مع سفراء للإعراب عن موقف العراق والتزاِمه بضرورة بقاء البعثات الدبلوماسية آمنة. 
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