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اقتصاد

صلاح متولي: انتهاء 70% من نسبة تنفيذ الأبراج فى مثلث ماسبيرو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:28 ص
مخطط منطقة ماسبيرو
مخطط منطقة ماسبيرو
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آمنة عبدالعظيم

قال المهندس صلاح متولى، المشرف على تطوير مناطق مثلث ماسبيرو ومطار امبابة وعين الصيرة، إن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، يشمل تنفيذ مشروع الأبراج، حيث يتكون المشروع من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة.



وأوضح متولى لــــ"صدى البلد"، أنه يتم تنفيذ برجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 68%.



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وأضاف: "فيما يتم تنفيذ برج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبلغت نسبة تنفيذه نحو 73%، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 م2، وبلغت نسبة تنفيذه نحو 51%".

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