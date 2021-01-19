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أخبار العالم

وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة .. تحذير قوي من مكتب التحقيقات الفيدرالي لأجهزة الأمن الأمريكية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:03 ص
تحذير قوي من مكتب
تحذير قوي من مكتب التحقيقات الفيدرالي لأجهزة الأمن الأمريكية
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دعاء أبوهشيمة
حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، أجهزة الأمن في العاصمة الأمريكية واشنطن من أن مجموعات يمينية متطرفة بحثت تخريب حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن؛ حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، إجراءات أمنية غير مسبوقة في تاريخها، وذلك انتظارا لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وخوفا من أي عمليات عنف أثناء التنصيب. 

وأقام رجال الحرس الوطني الأمريكي والشرطة والجيش، الحواجز في غالبية شوارع العاصمة، كما منعوا حركة السيارات والمارة، وانتشروا في الشوارع كلها. 

فيما أعلنت الشرطة الأمريكية، إغلاق غالبية الجسور المؤدية إلى العاصمة واشنطن، من الجانب الجنوبي، لمدة 48 ساعة، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء. 

وسمحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لمئات من الجنود في الخدمة الفعلية بدعم الإجراءات الأمنية المعززة المتعلقة بتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وتواصل سلطات إنفاذ القانون المحلية تعقب تهديدات العنف في عاصمة البلاد في الأيام التي سبقت الاحتفال، وفقًا لما ذكره اثنان من مسؤولي الدفاع.
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