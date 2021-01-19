وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة .. تحذير قوي من مكتب التحقيقات الفيدرالي لأجهزة الأمن الأمريكية

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي، اليوم الثلاثاء، أجهزة الأمن في العاصمة الأمريكية واشنطن من أن مجموعات يمينية متطرفة بحثت تخريب حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن؛ حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.





وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، إجراءات أمنية غير مسبوقة في تاريخها، وذلك انتظارا لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وخوفا من أي عمليات عنف أثناء التنصيب.





وأقام رجال الحرس الوطني الأمريكي والشرطة والجيش، الحواجز في غالبية شوارع العاصمة، كما منعوا حركة السيارات والمارة، وانتشروا في الشوارع كلها.





فيما أعلنت الشرطة الأمريكية، إغلاق غالبية الجسور المؤدية إلى العاصمة واشنطن، من الجانب الجنوبي، لمدة 48 ساعة، وذلك اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء.



