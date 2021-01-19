غدا.. جمعية ثقافة الدمام بالسعودية تطلق مجموعة كبرى من الفعاليات الثقافية

تُطلق جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالمملكة العربية السعودية غدا مجموعة من الأنشطة الثقافية المتنوعة،التي تلبي رغبات المختصين في الشأن الثقافي والمتلقين وتفتح أُفق التواصل بين المثقفين والشباب.



وتتضمن الفعاليات ملتقى شباب الكتابة بالجمعية،وأمسية حوارية بعنوان "مقالي دروس من عام مضى"،يتم خلالها مناقشة مقالات الكتّاب الشباب.



كما تنظم الجمعية خلال يومي 7 و 8 فبراير المقبلين من خلال الملتقى الثقافي ورشة عن "مناهج النقد المعاصر نظريات وتطبيقات"، فيما تُقدَّم في يوم 9 من الشهر ذاته دروسا في التجاذبات الفنية والحسية، إضافة إلى أمسية شعرية تنظمها الجمعية بالتعاون مع منتدى الثلاثاء الثقافي.



وتُعيد لجنة المسرح عرض المسرحيات المشاركة في الملتقى المسرحي للمونودراما والديودراما التي بدأتها في ديسمبر الماضي من خلال برنامج رسالة واحدة وحوار لاثنين، المخصصة كل خميس من كل أسبوع على مدى 9 أسابيع لتسعة عروض مسرحية من المنطقة الشرقية.