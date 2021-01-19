ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد جاد: سيراميكا كليوباترا عزز موقفه في الدوري بالفوز على طلائع الجيش

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 09:36 ص
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال الإعلامي محمد جاد، إن نادي سيراميكا كليوباترا استطاع أن يحسم فوزا هاما للغاية على نادي طلائع الجيش، بفارق هدف، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 لصالح سيراميكا كليوباترا، وكان ذلك ضمن الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

وأضاف جاد، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الوافد الجديد لنادي سيراميكا كليوباترا أحمد ريان استطاع أن يقتنص الفوز في الدقيقة 92 ، وبهذه النتيجة يخرج نادي سيراميكا كليوباترا من حالة التعادلات والخسارة في المباريات السابقة، ويعزز موقفه مرة أخرى ليؤكد على منافسته في الدوري بشرف وقوة.

وأوضح أن سيراميكا كليوباترا أمس بفوزه أمس حقق 11 نقطة، ليحتل بها المركز السادس، متمنيا للنادي: "المزيد من الفوز وأن يتقدم في الترتيب في المباريات القادمة".

وعلق الحساب الرسمي لـ نادى سيراميكا كليوباترا على الفوز على طلائع الجيش ونشر عدة صورة لـ لاعبى نادى سيراميكا كليوباترا أثناء احتفالهم بـ هدف أحمد ياسر ريان الذى حسم المباراة فى الوقت القاتل.

وعلق نادى سيراميكا كليوباترا قائلا: "ما أجمل الفوز في الوقت القاتل من المباراة!". 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

معتز البطاوي يكشف أسس اختيار لاعبي سيراميكا كليوباترا

بهدف الفيل.. أسوان يفوز على إنبي في افتتاحية الدوري.. فيديو

سجال بين الفريقين.. شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش

بهدف قاتل.. سيراميكا كليوباترا يهزم طلائع الجيش 2/1 بالدوري المصري

عماد متعب يتغزل في أحمد ياسر ريان عقب هدفه مع سيراميكا كليوباترا

شاهد.. أول تعليق من نادى سيراميكا كليوباترا بعد الفوز على طلائع الجيش فى الوقت القاتل

ترشيحاتنا

قبل رحيلها بساعات.. صفعة على وجه ميلانيا ترامب

الأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة وتكشف عن موعد عودة الضباب

مصاب بكهربا في المخ.. تفاصيل غير متوقعة لذبح أب لنجله في الدقهلية

مدرب البنك الأهلي: هدف أيمن أشرف لقطة تقديرية

احذرى من أسباب سرطان الدم اللوكيميا

أزمة في حراسة مرمى أهلي جدة قبل مواجهة أبها اليوم بالدوري السعودي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو ميجان موديل 2021

لحظة مؤثرة.. شاهد عريس ينفجر في البكاء ليلة زفافه في السعودية.. صور

فورد تكشف عن شاحنة رينجر RT-MS Ranger الجديدة .. صور