محمد جاد: سيراميكا كليوباترا عزز موقفه في الدوري بالفوز على طلائع الجيش

قال الإعلامي محمد جاد، إن نادي سيراميكا كليوباترا استطاع أن يحسم فوزا هاما للغاية على نادي طلائع الجيش، بفارق هدف، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 لصالح سيراميكا كليوباترا، وكان ذلك ضمن الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.





وأضاف جاد، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الوافد الجديد لنادي سيراميكا كليوباترا أحمد ريان استطاع أن يقتنص الفوز في الدقيقة 92 ، وبهذه النتيجة يخرج نادي سيراميكا كليوباترا من حالة التعادلات والخسارة في المباريات السابقة، ويعزز موقفه مرة أخرى ليؤكد على منافسته في الدوري بشرف وقوة.





وأوضح أن سيراميكا كليوباترا أمس بفوزه أمس حقق 11 نقطة، ليحتل بها المركز السادس، متمنيا للنادي: "المزيد من الفوز وأن يتقدم في الترتيب في المباريات القادمة".





وعلق الحساب الرسمي لـ نادى سيراميكا كليوباترا على الفوز على طلائع الجيش ونشر عدة صورة لـ لاعبى نادى سيراميكا كليوباترا أثناء احتفالهم بـ هدف أحمد ياسر ريان الذى حسم المباراة فى الوقت القاتل.

وعلق نادى سيراميكا كليوباترا قائلا: "ما أجمل الفوز في الوقت القاتل من المباراة!".



