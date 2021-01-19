ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار | تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لتصعد من أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر بلغته في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار الأمريكي فيما تلقى المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا الدعم من احتمالات ضخ المزيد من التحفيز في الاقتصاد العالمي.





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1837.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:37 بتوقيت جرينتش، ليتعافى من أدنى مستوياته منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر عند 1809.90 دولار الذي بلغه أمس الاثنين وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1839.40 دولار.





وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)"، مضيفًا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، فقد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.





ونزل الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع بلغه في الجلسة السابقة، قبل شهادة المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام مجلس الشيوخ.





وبدأت العملة الأمريكية العام بارتفاع بنحو 2% مقابل عملات مناظرة رئيسية بدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية في استجابة لخطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا حجمها 1.9 تريليون دولار.





وجرى تداول عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات في نطاق ضيق، لكنها تماسكت فوق واحد بالمئة.





ويتطلع المستثمرون الآن للجولة القادمة من التحفيز المالي في الولايات المتحدة بموجب مقترح الرئيس الأمريكي المنتخب. ومن المقرر تنصيب بايدن غدا الأربعاء.





كما تعهد وزراء مالية منطقة اليورو باستمرار الدعم المالي لاقتصاداتهم.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9% إلى 25.11 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4% إلى 1093.93 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.3% إلى 2379.57 دولار.