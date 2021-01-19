البورصة تنتهي من التنقية الثانية لرعاة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

وافق مجلس إدارة البورصة على نتائج عملية التقييم الثانية لسجل الرعاة المعتمدين لشركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي انتهت إلى قيد واستمرار قيد ١١ شركة، وكذا شطب ٥ شركات، فضلا عن تعليق قيد ٨ شركات، لحين توفيق أوضاعهم مع القواعد المنظمة لعمل الرعاة.



وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الهيكلة الشاملة التي تتبناها إدارة البورصة المصرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الهيكلة الشاملة التي تتبناها إدارة البورصة المصرية.





وكانت إدارة البورصة أجرت عملية تقييم وتنقية أولى لسحب الرعاة حيث شهد شطب ١٠ شركات من إجمالي ٣٠ راعيا معتمدا حينها ثم الموافقة على إضافة ٤ رعاة جدد ليصل الإجمالي قبل المراجعة الثانية إلى ٢٤ شركة، فيما يصل عدد الشركات بالسجل حاليا ١١ شركة فقط.



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أولا: قائمة الشركات المقيدة والمستمر قيدها في السجل ١١ شركة كالآتي:

1. إف

2. ايجل

3. سوليد

4.كنوز القابضة للاستثمارات المالية.

5. إيليت للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

6. مجموعة أسطول للاستثمارات المالية.

7. أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية.

8. بنك الإسكندرية.

9. فرست للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

10. أودن للاستثمارات المالية - (قيد جديد).



كما أجرت البورصة سلسلة من المقابلات مع فرق عمل الشركات المقيدة في سجل الرعاة على مدار الأسابيع الماضية لتقييم أدائهم ومدى امتلاكهم للقدرات البشرية والفنية اللازمة لتطوير الشركات المقيدة وجذب شركات جديدة للقيد.





وكان رئيس البورصة أصدر قرارا رقم ٩١٨ لسنة ٢٠٢٠، بالقواعد التي تنظم عمل الرعاة والذي تضمن التزامه بتطوير وبناء إدارة. 1. إف2. ايجل3. سوليدوكان رئيس البورصة أصدر قرارا رقم ٩١٨ لسنة ٢٠٢٠، بالقواعد التي تنظم عمل الرعاة والذي تضمن التزامه بتطوير وبناء إدارة.





من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الاستراتيجية الشاملة لتطوير وهيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، تستهدف الارتقاء بمستوى الشركات المدرجة، وكذا جذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق لتعزيز السيولة وتنشيط التداولات.



وذكر الدكتور محمد فريد أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتنسيق بشأن تسجيل قائمة الرعاة المسجلين لدى البورصة بسجلات البنك، وكذا تطوير برنامج فني لتطوير قدرات الرعاة في عدة مسائل منها قواعد القيد والإفصاح وعلاقات المستثمرين، وبعض المسائل المحاسبية والمالية، فضلا عن اجتماع مع شركات البحوث.



وأضاف: "نعمل على الانتهاء من منهجية واختيار شركات مؤشر تميز والذي يضم الشركات الأكثر تميزا من حيث قوة وجودة الأداء المالي والتشغيلي، وكذا تطوير موقع إلكتروني يواكب عملية الهيكلة"، بحسب الدكتور فريد.



