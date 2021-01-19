الملا: نستهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار في صناعة البتروكيماويات لتلبية احتياجات السوق المحلية

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2021 / 2022.





وأكد الملا، خلال اجتماع الجمعية العامة، أهمية التوسع فى مشروعات البتروكيماويات، وذلك من خلال إضافة مشروعات جديدة أو وحدات إنتاجية للمشروعات القائمة بهدف تعظيم القيمة المضافة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من موارد مصر الطبيعية من البترول والغاز الطبيعى من أجل إعطاء دفعات قوية للتوسع في صناعة البتروكيماويات المصرية وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذه الصناعة الحيوية لمواكبة احتياجات السوق المحلية المتنامية من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة، والتى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل صناعة البويات والمواد اللاصقة ومواد الطباعة والمطاط والمنسوجات والصناعات البلاستيكية والصناعات المغذية للسيارات والزجاج والمنظفات وغيرها من الصناعات التكميلية وتصدير الفائض.











اقرأ أيضا:





وفى إطار المتابعة المستمرة لمشروعات البتروكيماويات الجارى تنفيذها أو تحت التنفيذ، أوضح الملا أنه تم إدراج تلك المشروع في عمل اللجنة العليا للمشروعات التى يرأسها وزير البترول لمتابعة المشروعات البترولية الكبرى والحيوية أولًا بأول من أجل تذليل العقبات ومواجهة التحديات والالتزام بتنفيذها فى مواعيدها المخططة، لافتًا إلى أنه تم تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2035 لمواجهة المتغيرات التى شهدتها هذه الصناعة وتنفيذ المشروعات التى تحتاجها السوق المحلى وتحقيق أكبر قيمة مضافة.







وخلال الجمعيات، استعرض الكيميائى سعد هلال، رئيس الشركة، أهم مشروعات البتروكيماويات تحت التنفيذ والتي شملت مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، ومشروعى إنتاج الألواح الخشبية بإدكو، وإنتاج مشتقات الميثانول بالسويس، كما استعرض مشروعات تحت التنمية والدراسة وهى مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات، ومشروع إنتاج الإيثانول الحيوى بدمياط، ومشروع شركة الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات بالأسكندرية، ومشروع وادى السيليكون بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وإنتاج الصودا آش بالإسكندرية، كما تم استعراض أهم ملامح الموازنة الاستثمارية لمشروعات البتروكيماويات الجديدة خلال عام 2021/2022.