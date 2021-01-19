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محافظات

محافظ بني سويف: توزيع 52 ألف كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:57 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على جهود جمعية الأورمان في مجال خدمة المجتمع والدفع بجهود الدولة لتحسين مستوى معيشته وتلبية احتياجاته، خاصة في مجال دعم الأسر الأكثر احتياجا.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن جمعية الأورمان شريك رئيسي في تنفيذ خطة المحافظة التنموية، معربا عن تقديره الكبير لما قامت به جمعية الأورمان خلال اليومين الماضيين، حيث قامت بتوزيع 52 ألف كيلو لحوم مجمدة على الأسر الأكثر احتياجا بالقرى ومحدودي الدخل.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضته إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن ، وإمام أحمد مدير فرع جمعية الأورمان  ببني سويف ، حيث تضمن التقرير عرض خريطة المساعدات التي تقوم بها الجمعية لدعم الأسر الأكثر احتياجا ، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي  بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وجدد المحافظ شكره وتقديره  لجمعية الأورمان ومنظمات المجتمع المدني على جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن هناك تعاون متميز مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بمراكز ومدن المحافظة ، لاسيما وأنه يوجد أكثر من 40 جمعية وقعت على أول وثيقة للعمل الأهلي لتوحيد جهودها في مجال خدمة المجتمع.
 

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