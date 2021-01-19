ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت ترصد إصابة مواطنتين بالتحور الجديد لفيروس كورونا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:04 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أمينة الدسوقي
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الثلاثاء، عن رصد إصابة مواطنتين قادمتين من المملكة المتحدة بالتحور الجديد لفيروس كورونا (B 1 . 1 . 7 (20I.501Y.V.

يأتي ذلك تزامنا مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة في بعض دول العالم لفيروس كورونا وفي إطار تأهب خطة وزارة الصحة عبر سلسلة من الإجراءات الاحترازية والتي من أبرزها الجهود القائمة للتخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضح السند في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن نتائج فحوصات مسحات الPCR للمواطنتين من دولة الإقلاع كانتا سليمتين إلا أن فحص الPCR والذي أجري في مطار دولة الكويت عند الوصول عبر فرق وزارة الصحة أثبت إصابتهما بالفيروس هذا وقد تم تطبيق إجراءات العزل الصحي وفقا للبروتوكولات المعتمدة وعند إجراء فحص التخطيط الجيني ثبت إصابتهما بنمط التحور الجيني الأخير للفيروس وعلى ضوء نتيجة الفحص تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية وإجراءات التقصي الوبائي كافة.

وأضاف بأن الوزارة تجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين الكرام بضرورة المداومة على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية التي تتطلبها المرحلة الراهنة من تغطية الأنف والفم وتطهير اليدين باستمرار والمحافظة على التباعد البدني وحماية فئات ذوي الاختطاف كأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ومن يعاني من ضعف في المناعة.

وشدد الدكتور السند على ضرورة تجنب التجمعات في مختلف المناسبات مطالبا بضرورة المبادرة إلى التسجيل لطلب موعد مسبق في الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي لقاح كوفيد-19.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. اللقطات الأولى من اشتعال طائرة بريطانية بمطار كاستيلون الإسباني

لا وفيات.. الكويت تسجل تراجعاً كبيراً في إصابات كورونا اليومية

339 إصابة جديدة و3 وفيات.. الكويت تعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

الكويت تعلن بدء حملة التطعيم ضد كورونا باستخدام لقاح فايزر

100 ألف سجلوا لتلقي اللقاح.. الكويت تكشف حقيقة ظهور إصابات بسلالة كورونا الجديدة

أوامر الرئيس السيسي للحكومة.. وانطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في الكويت رسميًا.. وتصعيد تركي تجاه ليبيا.. الأبرز بصحف الكويت

ترشيحاتنا

ملك المغرب لا يمكنه الذهاب إلى إسرائيل .. اقرأ السبب

شاهد.. ما فعله زلزال الأرجنتين المرعب ليلًا

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو ميجان موديل 2021

رقم قياسي جديد.. إسرائيل تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا

أعراض سرطان الدم اللوكيميا أحذري أن تتجاهليها

حكم جمع الصلوات بعذر العمل ؟ .. دار الإفتاء تجيب

Advertisements

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

من اليوم .. وزير التعليم العالي يعلن تنفيذ الضبطية القضائية ضد معاهد بير السلم

بعد تعرضها للتنمر .. 10 معلومات عن نور ابنة عمرو دياب

اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف حكام مباراة الأهلي وفريق البنك

قبل مغادرته البيت الأبيض.. رسالة عاجلة من أحد ملوك الخليج إلى ترامب

القصة الكاملة لخلاف محمد الشرنوبي وسارة الطباخ الجديد.. المنتجة تتهم المطرب بالتشهير

غليان في الأهلي.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة بعد إيقاف محمد الشناوي

لحظة مؤثرة.. شاهد عريس ينفجر في البكاء ليلة زفافه في السعودية.. صور

وفاة صهر عضو مجلس إدارة الأهلي متأثرا بفيروس كورونا

ترقب أهلاوي.. الفيفا يجري قرعة كأس العالم للأندية اليوم

الادارات التعليمية تخاطب المدارس لـ صرف بدل المعلم بعد الزيادة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تنجو من نوبة قلبية بمفردك؟ جمال شعبان يقدم نصائح مهمة

بسعر خرافي.. عرض عملة ذهبية بريطانية من القرن الـ13 للبيع في مزاد

مواصفات سيارات الإحلال والتجديد للملاكي المرحلة الأولى 2021.. صور