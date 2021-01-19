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فن

نسرين طافش لمتابعيها: لن تعرف معنى أن تحب الآخر ما لم تحب نفسك أولًا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:14 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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.ندى فكري
نشرت الفنانة نسرين طافش، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش في الفيديو بإطلالة جذابة تستعرض  فيه أنوثتها، حيث ارتدت فستان مجسم باللون الرمادي مما لفت انتباه متابعيها.

وعلقت نسرين طافش قائلة: " لن تعرف معنى ان تحب الآخر حقًا ما لم تحب نفسك أولًا ".

وتركت نسرين طافش، شعرها منسدلا بطريقة جذابه، ووضعت المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود، وهو ما جعل إطلالتها مميزة. 

ويعرض حاليا للنجمة نسرين طافش مسلسل "الوجه الآخر" عبر قناة أبو ظبي الفضائية، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت، الإمارات، والسادسة مساءً بتوقيت السعودية، والخامسة مساء مصر وسوريا.
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