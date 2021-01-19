نقف مع حكومة وشعب أفغانستان| مصر تدين هجوما استهدف قاضيتين في كابول

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات الهجوم الوحشي الذي وقع مؤخرًا في العاصمة الأفغانية كابول، والذي استهدف قاضيتيّن تعملان بالمحكمة العليا في كابول، وأسفر عن مقتلهما.



