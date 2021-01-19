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اقتصاد

بعد تراجعها في بداية التعاملات.. البورصة ترتفع وتربح 3.3 مليار جنيه بختام جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:52 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
انهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 683.184 مليار جنيه، وذلك بعكس ادائها الذي شهد تراجع نسبي بمستهل ومنتصف التعاملات.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 11485 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2311 نقطة.

فيما قفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 13966 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 4454 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3271 نقطة.
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