عبر تطبيق "زووم".. انعقاد السيمينار البحثي الأول للدراسات العليا بإعلام القاهرة الأحد المقبل

تعقد كلية الإعلام بجامعة القاهرة السيمينار العلمي البحثي الأول للدراسات العليا بعنوان " المداخل الجديدة لدراسة اقتصاديات وسائل الإعلام مقاربة نظرية ومنهجية" وذلك يوم الاحد الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢١ الساعة ١٢ ظهرا عبر تطبيق زووم .





يأتي ذلك برعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، وتحت إشراف الدكتورة وسام نصر ، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث ، وبإدارة الدكتور محرز غالي الأستاذ بقسم الصحافة، حيث ينضم للمناقشة الباحثين الراغبين من خلال الرابط التالي :









كما أعلنت الكلية عن تنظيم ويبنار حول "أساليب مواجهة الأخبار المزيفة وتأثيرها على العلاقة بين المواطن والدولة" وذلك يوم غد الأربعاء الموافق ٢٠ يناير .من الشهر الجاري وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.





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ويعقد الويبنار تحت رعاية دكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبرئاسة دكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، وتديره الدكتورة ليلى عبد المجيد، وإشراف الدكتور وسام نصر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

يتحدث في الويبنار نخبة من قيادات الإعلام وهم الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع "صدى البلد"، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس قنوات ، وخالد ميري، رئيس تحرير جريدة "الأخبار" ووكيل نقابة الصحفيين، والدكتورة نعايم سعد زغلول، مدير المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، والدكتور محمد حبيب، رئيس تحرير قناة "الحياة"، ويوسف الحسيني، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ومقدم برنامج التاسعة بالتليفزيون.