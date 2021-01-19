محافظ الغربية يعقد اجتماعًا موسعًا لدعم تنفيذ مشروع مراكز تجميع الألبان

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم اجتماعًا عبر برنامج الزوم لمناقشة مبادرة (روابط) لتنمية سلاسل القيمة بقطاع الألبان – ضمن مشروع تشغيل الشباب في مصر وخلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر وذلك بحضور الأستاذة دينا صفوت مساعد وزير التعاون الدولي لشئون التعاون مع الأمم المتحدة، الأستاذة نشوى بلال مدير مشروع روابط، المهندس وائل رفعت رئيس شركة شمال أفريقيا لتنمية الأعمال الزراعية، الدكتور حسام شلبي مستشار منظمة العمل الدولي، الأستاذ وائل غنيم مالك مركز تجميع الألبان الفرعونية وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والجهات المعنية.

بدء الاجتماع بعرض تقديمي عن المشروع والذي تنفذه وزارة التعاون الدولي بتمويل من الحكومة النرويجية بهدف المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الريفية من خلال تعزيز فرص العمل اللائق في القطاعات الاقتصادية وذلك بتحفيز القطاع الخاص وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما في ذلك صغار المنتجين ودعم تمكينهم اقتصاديًا.





وأوضحت الأستاذة دينا صفوت أن هذا المشروع يأتي ضمن الإطار الأشمل لبرنامج ( تشغيل الشباب في مصر ) والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة ثلاثية الأطراف وتيسيرها بغية دعم المبادرات التنموية الناجحة وتوسيع نطاقها من أجل خلق فرص عمل لائقة للشباب في مصر، مضيفةً أن هذا المشروع سيستفيد منه العديد من الفئات على رأسهم النساء والرجال في المجتمعات الريفية، المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وكذلك مقدمي خدمات تنمية الأعمال والخدمات المالية والمؤسسات العامة المشاركة في المشروع.





وأضافت الأستاذة نشوى بلال مدير المشروع بأنه تم تحديد واختيار قطاع الألبان كأول القطاعات الفرعية الذي سيقوم فيها المشروع بتنفيذ عدد من التدخلات من شأنها المساهمة في تحسين وتطوير أداء الفاعلين الرئيسين في هذا القطاع ولا سيما المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وصغار المنتجين بهدف دعم تنافسهم وقدراتهم على تحقيق نمو مستدام بما يعزز من إمكانية توليد فرص عمل لائقة وبما يساهم في تحقيق التنمية الريفية بشكل عام.





وعرض المهندس حسام شلبي آليات الاستفادة من إدخال تكنولوجيا الغاز الحيوي ( البيوجاز ) في منازل الفلاحين، حيث أوضح أن الروث الناتج عن ٣ حيوانات ينتج ما يعادل ٢ أنبوبة غاز و ٦ شكائر يوريا و ١٢ شكارة سوبر فوسفات.





ومن جانبه أثنى الدكتور طارق رحمي على الجهد المبذول من الجهات الشريكة في هذا المشروع القومي لدعم الفلاح وأصحاب المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى وجود ١٥٧ مركز لتجميع الألبان داخل محافظة الغربية تقوم بتجميع ٨٦٦ طن يوميًا ومازال لديها القدرة لاستيعاب ١١٩٧ طن، ما يعني وجود فجوة تصل إلى ٣٣١ طن يوميًا.





وأضاف محافظ الغربية إلى ضرورة وجود طرق لجذب الفلاح سواء بيطرية، توعوية أو غيرها والعمل على تغير ثقافة الفلاح للتعامل بشكل مباشر مع مراكز تجميع الألبان بدلًا من البيع بشكل فردي والذي يؤثر على جودة المنتج، كما طالب المحافظ بتبني فكرة المحلب الآلي والذي سيساعد على تقدم المنتج بشكل صحي، داعيًا القائمين على المشروع لدعم أكبر عدد من مراكز تجميع الألبان.



