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فن

الجمعة.. مي كساب وأحمد فتحي ضيوف واحد من الناس

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:15 م
صدى البلد
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محمد نحلة

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في  برنامج " واحد من الناس " على شاشة الحياة ، يوم الجمعة المقبل كل من الفنانة مي كساب والفنان احمد فتحي معا  ليكشفان اسرار الطفولة وحكايات الحب والزواج واهم مشاهد حياتهم الشخصية.


ويتطرق اللقاء إلى حكاية الشنب في حياة مي،  ورأيها في انفصال أوكا واورتيجا والسر الذي اخفاه أحمد فتحي عن الجميع ، و موعد مع الغناء والرقص والتمثيل والتحدي انتظرونا ، في حلقة من الضحك المتواصل .


يذاع برنامج واحد من الناس الجمعه في العاشرة مساءً على شاشة الحياة.


وكان قد حل الفنان سمير صبري ضيفا في برنامج واحد من الناس المذاع علي قناه الحياه وقام بمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالفنانين القدامة مثل الفنان عبد الحليم والفنانة شادية والفنانة سعاد حسني نعرض لكم أبرزها: 


قال الفنان سمير صبري إن سنه الآن لا يسمح بعلاقات عاطفية، مشيرا إلى أن الحب ليس له سن لأن الحب عبارة عن إحساس، ومن الممكن أن يكون عمرك 70 عاما، وتشعر أن لديك 20 عاما والعكس.

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