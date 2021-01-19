ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرعة مونديال الأندية.. الأهلي يواجه بايرن ميونخ حال فوزه على الدحيل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:17 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
سُحبت قرعة بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021، اليوم الثلاثاء، في مدينة زيوريخ السويسرية.

وأوقعت قرعة الدور الثاني "دور ربع النهائي" لبطولة كأس العالم للأندية، النادي الأهلي في مواجهة نظيره الدحيل القطري.

وحال تخطي الأهلي عقبة، فسيواجه بطل دوري أبطال أفريقيا، فريق بايرن ميونخ في دور نصف النهائي للبطولة.

وتنطلق البطولة في الرابع من شهر فبراير المقبل بقطر، بعد أن كان مقررًا لها أن تقام في الأول من الشهر ذاته، ولكن انسحاب نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بسبب فيروس كورونا، أدى لإلغاء الدور الأول من البطولة.

ويشارك فريق بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، والمتوج بكأس ليبرتادوريس بين فريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين، في دور نصف النهائي مباشرة.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات بسيطة ومتوفرة.. 5 مكونات طبيعية لـ علاج جفاف اليدين

علاج التعب والإرهاق بـ 12 وصفة غذائية

غاوية دراسة وروايات.. رحلة نور ابنة عمرو دياب من مصر إلى لندن