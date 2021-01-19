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رياضة

مباراة ودية .. سيراميكا كليوباترا يمطر شباك قليوب بـ 6 أهداف

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:04 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على فريق قليوب، بستة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ظهر اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة المصري المقبلة بالدوري.

وأشرك هيثم شعبان المدير الفني للفريق، مجموعة اللاعبين الذين لم يلعبوا لقاء طلائع الجيش، الذي أقيم مساء أمس بالجولة الثامنة للدوري، وانتهت بفوز سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف.

سجل أهداف سيراميكا كليوباترا كل من أحمد غنيم، وماكسويل باكوه، وضياء قنديل، وأحمد أمين أوفة، ومحمود صقر، وعاشور الأدهم، في الدقائق 23 و 33 و 39 و 61 و 72 و 77 على التوالي.

ويلتقى فريق سيراميكا كليوباترا في الثانية والنصف عصر الأحد المقبل، مع المصري البورسعيدي، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة
مباراة ودية .. سيراميكا كليوباترا يمطر شباك قليوب بـ 6 أهداف
مباراة ودية .. سيراميكا كليوباترا يمطر شباك قليوب بـ 6 أهداف
مباراة ودية .. سيراميكا كليوباترا يمطر شباك قليوب بـ 6 أهداف
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