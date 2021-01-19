العربية للتصنيع تكشف تفاصيل إنشاء مصنع mDf لمخلفات النخيل

كشف الفريق عبد المنعم التراس ، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تفاصيل إنشاء مصنع “mDf” من مخلفات النخيل، مؤكدا أن مصر فيها 16 مليون نخلة بجميع المحافظات.





وأضاف التراس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة تولي أهمية لمشروعات تدوير المخلفات، لافتا إلى أن هناك اتفاقية لإنشاء مصنع تدوير مخلفات النخيل بالوادي الجديد.





وأكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن النخيل ينتج منه مخلفات ويتم التخلص منه بطريقة غير آمنة عن طريق الحرق، متابعا :"مهتمون بإيجاد فرص عمل للشباب وتوطين الصناعة والنقل التكنولوجيا وفتح مجالات جديد".



